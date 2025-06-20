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В разведке США озвучили ситуацию с созданием ядерного оружия в Иране

В разведке США озвучили ситуацию с созданием ядерного оружия в Иране - РИА Новости, 20.06.2025

В разведке США озвучили ситуацию с созданием ядерного оружия в Иране

Власти Ирана могут перейти к созданию ядерного оружия в случае роста военного давления на Исламскую Республику, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T04:17:00+03:00

2025-06-20T04:17:00+03:00

2025-06-20T04:28:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Власти Ирана могут перейти к созданию ядерного оружия в случае роста военного давления на Исламскую Республику, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в американской разведке. Ранее телеканал CBS сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия в кратчайшие сроки. "Иранская верхушка, вероятно, склонится к созданию бомбы, если американские военные атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана", — сообщили изданию высокопоставленные представители американского разведсообщества. Как пишет газета, разведслужбы США продолжают считать, что Иран не принял окончательного решения о разработке ядерного оружия, по их мнению, Иран смог бы создать его в срок от нескольких месяцев до года. Как утверждает газета, ссылаясь на мнения представителей разведслужб, Иран мог бы сократить сроки создания ядерного оружия, если выбрал бы для него более простую конструкцию, как, например, у бомбы, которую США сбросили в 1945 году на японскую Хиросиму. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250620/iran-2024077465.html

https://ria.ru/20250619/ekonomika-2024066349.html

https://ria.ru/20250619/tramp-2023858972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте