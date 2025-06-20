https://ria.ru/20250620/gurov-2024245529.html

Росмолодежь не поддержала идею повышения возраста молодежи до 40 лет

Росмолодежь не поддержала идею повышения возраста молодежи до 40 лет - РИА Новости, 20.06.2025

Росмолодежь не поддержала идею повышения возраста молодежи до 40 лет

Росмолодежь не поддерживает идею повышения возраста молодежи до 40 лет, 35 лет - достаточный возраст для молодых людей, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:08:00+03:00

2025-06-20T15:08:00+03:00

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пмэф-2025

общество

россия

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Росмолодежь не поддерживает идею повышения возраста молодежи до 40 лет, 35 лет - достаточный возраст для молодых людей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. "У нас четкая позиция нашей команды, что 35 лет - это достаточный возраст для молодых людей. Мы не за то, чтобы этот возраст поднимать до 40 лет", - сказал Гуров. Он отметил, что в России достаточно много людей в возрасте от 18 до 35 лет, а программа национального проекта "Молодежь и дети" направлена на 37 миллионов россиян. "Тридцать пять лет - это возраст, когда человек взрослеет, когда он заводит семью, когда человек понимает, кем он хочет быть. Многие меры, которыми мы занимаемся, - это вопросы жизненной навигации, чтобы человек разобрался, кем он хочет быть, что он хочет делать. Если мы будет до 40 лет вести, то это уже некорректно", - добавил глава Росмолодежи.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html

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общество, россия, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)