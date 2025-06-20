https://ria.ru/20250620/gubernator-2024415948.html

Самарская область и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Самарская область и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.06.2025

Самарская область и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с Курской областью,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:57:00+03:00

2025-06-20T21:57:00+03:00

2025-06-20T21:57:00+03:00

самарская область

курская область

вячеслав федорищев

александр хинштейн

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с Курской областью, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. "Документы, подписанные руководителем Самарской области Вячеславом Федорищевым и врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, носят комплексный характер и охватывают все возможные направления взаимодействия, включая торгово-экономическую, научно-техническую, социальную, культурную и другие сферы", - говорится в сообщении правительства региона. Соглашение предполагает обмен опытом по развитию приоритетных отраслей экономики, стимулированию инвестиционной деятельности, включая вопросы развития инвестиционной инфраструктуры, реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства и улучшения делового климата. Отдельное внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса. "Наше межрегиональное соглашение – это документ, наполненный реальным содержанием. Мы договорились о конкретном взаимодействии в сельском хозяйстве, промышленности, в обмене лучшими практиками. В процессе подготовки к подписанию мы вышли с новой идеей, предложением в сфере культуры", - отметил Федорищев. Врио главы Курской области выразил уверенность в успешной реализации совместных проектов. Он также напомнил об исторических связях между регионами, в частности, о предстоящем праздновании 85-летия первого волонтерского движения в России. Это движение, зародившееся после выхода фильма "Тимур и его команда", снятого в Куйбышеве (сейчас - Самара), имеет особое значение для обоих регионов, так как автор произведения Аркадий Гайдар – курянин, отметил Хинштейн. В честь этой даты планируется установить памятник Гайдару и тимуровцам в Курске при поддержке Самарской области. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/fedorischev-2023718265.html

https://ria.ru/20250619/samara-2023892558.html

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самарская область, курская область, вячеслав федорищев, александр хинштейн