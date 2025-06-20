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Абитуриенты, исходя из баллов ЕГЭ, смогут выбрать вуз на "Госуслугах" - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:57 20.06.2025 (обновлено: 11:01 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/grigorenko-2024136857.html
Абитуриенты, исходя из баллов ЕГЭ, смогут выбрать вуз на "Госуслугах"
Абитуриенты, исходя из баллов ЕГЭ, смогут выбрать вуз на "Госуслугах" - РИА Новости, 20.06.2025
Абитуриенты, исходя из баллов ЕГЭ, смогут выбрать вуз на "Госуслугах"
Сервис "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн, доступный на портале госуслуг, теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:57:00+03:00
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общество
россия
дмитрий григоренко
социальный навигатор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сервис "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн, доступный на портале госуслуг, теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам: баллам и предметам ЕГЭ, местоположению и другим, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на полях ПМЭФ-2025. "Сервис "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн, доступный на портале "Госуслуг", теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам абитуриента: баллам и предметам ЕГЭ, местоположению вуза, наличию общежития и военной кафедры, желаемой форме обучения - очной или заочной", - говорится в сообщении. "Сервис "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн – это, с одной стороны, удобный и современный инструмент, который помогает осознанно и точно подобрать подходящее высшее учебное заведение на основе индивидуальных критериев поступающего. А с другой стороны - это комплексное цифровое решение, которым может воспользоваться каждый абитуриент независимо от того, где он проживает, даже если это самые отдаленные уголки нашей страны", - цитируются в сообщении слова Григоренко. Так, сервис позволяет будущему студенту сравнивать образовательные программы, получать информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест в интересующем его вузе без необходимости искать данные на сайтах разных учебных заведений. Выбирать можно более чем из тысячи вузов, а также 1,1 тысячи специальностей и направлений бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Также абитуриенты могут отслеживать свои позиции в конкурсных списках на поступление и выбирать наиболее интересные для себя вузы из тех, в которые позволяют попасть проходные баллы. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250301/rossija-2002382298.html
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общество, россия, дмитрий григоренко, социальный навигатор, сн_образование
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Социальный навигатор, СН_Образование
Абитуриенты, исходя из баллов ЕГЭ, смогут выбрать вуз на "Госуслугах"

Григоренко: абитуриенты смогут выбрать вуз на "Госуслугах", исходя из баллов ЕГЭ

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сервис "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн, доступный на портале госуслуг, теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам: баллам и предметам ЕГЭ, местоположению и другим, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на полях ПМЭФ-2025.
"Сервис "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн, доступный на портале "Госуслуг", теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам абитуриента: баллам и предметам ЕГЭ, местоположению вуза, наличию общежития и военной кафедры, желаемой форме обучения - очной или заочной", - говорится в сообщении.
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"Сервис "жизненная ситуация" для поступления в вуз онлайн – это, с одной стороны, удобный и современный инструмент, который помогает осознанно и точно подобрать подходящее высшее учебное заведение на основе индивидуальных критериев поступающего. А с другой стороны - это комплексное цифровое решение, которым может воспользоваться каждый абитуриент независимо от того, где он проживает, даже если это самые отдаленные уголки нашей страны", - цитируются в сообщении слова Григоренко.
Так, сервис позволяет будущему студенту сравнивать образовательные программы, получать информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест в интересующем его вузе без необходимости искать данные на сайтах разных учебных заведений. Выбирать можно более чем из тысячи вузов, а также 1,1 тысячи специальностей и направлений бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.
Также абитуриенты могут отслеживать свои позиции в конкурсных списках на поступление и выбирать наиболее интересные для себя вузы из тех, в которые позволяют попасть проходные баллы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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