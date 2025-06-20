https://ria.ru/20250620/gosduma-2024078448.html

В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию

В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию - РИА Новости, 20.06.2025

В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию

Instagram* имеет шансы вернуться в Россию, если начнет соблюдать законодательство и покается перед россиянами, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T03:50:00+03:00

2025-06-20T03:50:00+03:00

2025-06-20T03:50:00+03:00

россия

антон горелкин

госдума рф

технологии

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Instagram* имеет шансы вернуться в Россию, если начнет соблюдать законодательство и покается перед россиянами, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Instagram* должен начать соблюдать российское законодательство, приземлиться, открыть филиал. И покаяться, извиниться перед российскими гражданами. Ведь владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть", - сказал Горелкин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250227/meta-2001896589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, антон горелкин, госдума рф, технологии, общество