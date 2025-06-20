В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию
Депутат Горелкин: Instagram может вернуться в Россию, если покается
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум 2018
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Instagram* имеет шансы вернуться в Россию, если начнет соблюдать законодательство и покается перед россиянами, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Instagram* должен начать соблюдать российское законодательство, приземлиться, открыть филиал. И покаяться, извиниться перед российскими гражданами. Ведь владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть", - сказал Горелкин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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