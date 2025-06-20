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В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию - РИА Новости, 20.06.2025
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03:50 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/gosduma-2024078448.html
В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию
В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию - РИА Новости, 20.06.2025
В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию
Instagram* имеет шансы вернуться в Россию, если начнет соблюдать законодательство и покается перед россиянами, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T03:50:00+03:00
2025-06-20T03:50:00+03:00
россия
антон горелкин
госдума рф
технологии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Instagram* имеет шансы вернуться в Россию, если начнет соблюдать законодательство и покается перед россиянами, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Instagram* должен начать соблюдать российское законодательство, приземлиться, открыть филиал. И покаяться, извиниться перед российскими гражданами. Ведь владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть", - сказал Горелкин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, антон горелкин, госдума рф, технологии, общество
Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Технологии, Общество
В Госдуме оценили шансы Instagram* вернуться в Россию

Депутат Горелкин: Instagram может вернуться в Россию, если покается

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум 2018
Петербургский международный экономический форум 2018 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Instagram* имеет шансы вернуться в Россию, если начнет соблюдать законодательство и покается перед россиянами, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Instagram* должен начать соблюдать российское законодательство, приземлиться, открыть филиал. И покаяться, извиниться перед российскими гражданами. Ведь владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это, должны открыть филиалы, соблюдать российские законы, тогда да, наверное, шанс у них вернуться есть", - сказал Горелкин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РоссияАнтон ГорелкинГосдума РФТехнологииОбщество
 
 
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