https://ria.ru/20250620/germaniya-2023336829.html

"Противник ослаб". Москва получила новый козырь против Запада

"Противник ослаб". Москва получила новый козырь против Запада - РИА Новости, 20.06.2025

"Противник ослаб". Москва получила новый козырь против Запада

В Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, сформировалась группа, выступающая за мир с Россией. Это вызвало большой скандал... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:00:00+03:00

2025-06-20T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, сформировалась группа, выступающая за мир с Россией. Это вызвало большой скандал. Какие возможны последствия — в материале РИА Новости.Левый поворотСреди авторов подготовленного политического документа — бывший лидер партии Норберт Вальтер-Борьянс, экс-глава парламентской фракции Рольф Мютцених, эксперт по внешней политике Ральф Штегнер. Их поддержали около ста членов СДПГ, в том числе молодежное крыло "Молодые социалисты".Участники группы предлагают "возобновить переговоры, как только умолкнут пушки". С их точки зрения, диалог должен стать альтернативой перевооружению Германии. Также они призвали прекратить размещение новых американских ракет средней дальности в ФРГ, поскольку это "сделает страну мишенью".Запланированное НАТО увеличение расходов на оборону до пяти процентов ВВП в опубликованном документе назвали "иррациональным". Милитаризация совершенно неоправданна. "Любой идиот может публично рассуждать об оружии. Даже тот, кто не в состоянии отличить винтовку от зонтика. Но дипломатия за закрытыми дверями — вот настоящее искусство", — пояснил Штегнер.Правительство шокировано. Министр обороны Борис Писториус, тоже представитель СДПГ, уверен: его однопартийцы "отрицают реальность". "Россия не хочет мира, а если и хочет, то только на своих условиях. С Путиным мы можем вести переговоры лишь с позиции силы", — в очередной раз повторил он.Сопредседатель СДПГ, вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что Москва "вообще не интересуется мирным урегулированием". "Атаки продолжаются с неизменной жестокостью и прежде всего направлены на мирных граждан Украины", — утверждает он.Лидер парламентской фракции социалистов Маттиас Миерш выбрал более мягкий тон. По его словам, однопартийцы не совершили ничего преступного, но Москва якобы неоднократно отвергала миротворческие инициативы Берлина."Зеленые" и Христианско-демократический союз (ХДС) (их рейтинги, по данным Bild, 11 и 27 процентов соответственно) выразили полное единодушие с Писториусом и Клингбайлем.Из Берлина с любовьюВ "Альтернативе для Германии" (АдГ, рейтинг — 23 процента) тоже не промолчали. "СДПГ сейчас встала на ту позицию, которую мы занимали всегда. Нужно отказаться от крайне опасного конфронтационного курса в отношениях с Россией и предпринять наконец серьезные дипломатические усилия для достижения мира", — отметил внешнеполитический эксперт парламентской фракции этой партии Маркус Фронмайер.Если в Берлине хотят мира, надо выступить посредником, а не заниматься эскалацией. "Германия должна позиционировать себя миротворцем, требуя уступок от обеих сторон", — уточнил он.Бывший лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт (ее собственная партия в бундестаг на недавних выборах не прошла) считает инициативу социалистов "крайне необходимой". Как выяснилось, сказала она, в СДПГ еще остались люди, не полностью забывшие о наследии Вилли Брандта. Канцлер ФРГ с 1969-го 1974-й видел в России часть Европы, партнера, а не врага."Важно, что они также критикуют запланированное размещение в Германии американских ракет средней дальности. Это пока еще можно предотвратить", — подчеркнула Вагенкнехт. И предложила сотрудничать всем политическим силам, которые осознают опасность курса "на подготовку к войне".Правительство Фридриха Мерца, по ее словам, стремится "перевооружаться ради перевооружения", "продолжать демонтировать государство всеобщего благосостояния" и "двигаться в сторону авторитарной экономики".Новая надеждаПо мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, инициатива социалистов — наглядное свидетельство того, что бундестаг не такой антироссийский, как хотелось бы Мерцу."Ему пока не удалось сформировать агрессивное единство против Москвы, и это может стать сигналом для него, что пора остановиться, так как сопротивление русофобскому курсу усиливается", — отметил он в беседе с РИА Новости.Теперь Мерцу будет сложнее делать вид, что он говорит от лица всей Германии. И лидерам других европейских государств следует присмотреться к ситуации в ФРГ. "До саммита НАТО меньше недели, но не все европейцы запуганы настолько, чтобы молча согласиться на милитаризацию", — добавил эксперт.Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин обратил внимание на то, что манифест группы социалистов увязывает восстановление диалога между Берлином и Москвой с перемирием на Украине."Не секрет, что не меньше трети немцев не верят в военное решение российско-украинского противостояния и не видят смысла в бесконечной накачке Киева оружием. Манифест, появившийся в недрах СДПГ, отражает эти настроения. Но это лишь воззвание политиков к правительству, у которого противоположная точка зрения и другой электорат. Поэтому на практике ничего не изменится", — уверен он.Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с РИА Новости напомнил: нельзя всю политическую элиту Германии стричь под одну гребенку."Например, Шольц и Мерц очень разные. Социал-демократы — это носители левой идеи и антифашисты, которые не игнорируют позитивное наследие СССР и тому подобное. ХДС/ХСС — их противоположность. Поэтому Шольц не мог допустить, чтобы Украина стреляла по России немецкими ракетами, а с точки зрения Мерца — в этом нет ничего особенного", — пояснил эксперт.Вместе с тем, по его словам, в СДПГ, видимо, проанализировали социологические данные, увидели запрос на мир с Москвой и решили ответить. И цель прежде всего внутриполитическая — вывести партию из тупика, в который ее завел Шольц.

https://ria.ru/20250613/nato-2022060341.html

https://ria.ru/20250605/germaniya-2020865728.html

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