https://ria.ru/20250620/chudakov-2024093658.html

Михаил Чудаков: ни одна АЭС мира не защищена от войны

Михаил Чудаков: ни одна АЭС мира не защищена от войны - РИА Новости, 20.06.2025

Михаил Чудаков: ни одна АЭС мира не защищена от войны

Ни одна атомная станция мира не защищена от войны, попадание ракеты в иранскую АЭС "Бушер" пробьет ее защиту, что может привести к радиоактивному загрязнению,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:10:00+03:00

2025-06-20T09:10:00+03:00

2025-06-20T09:10:00+03:00

рафаэль гросси

россия

украина

иран

магатэ

бушерская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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Ни одна атомная станция мира не защищена от войны, попадание ракеты в иранскую АЭС "Бушер" пробьет ее защиту, что может привести к радиоактивному загрязнению, которое будет сильнее, чем взрыв атомной бомбы, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. В эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Алексею Меньшову на полях Петербургского международного экономического форума он поделился техническими возможностями перезапуска Запорожской АЭС, а также подчеркнул, что Россия вряд ли будет использовать американское ядерное топливо для работы станции.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Ранее глава Росатома Лихачев заявлял, что для России есть "два измерения" МАГАТЭ: генеральный директор, его команда, министерская конференция, на которой РФ чувствует себя комфортно и имеет возможность донести свою точку зрения. Но управляющий совет, по его словам, где "контрольный пакет" почти стопроцентно "принадлежит коллективному Западу", озвучивает совершенно иные оценки. Не могли бы вы объяснить, откуда такая разница? Нет ли проблем в работе руководства агентства, которое занимает объективную позицию?– Я работаю в МАГАТЭ уже десять лет и, конечно, я вижу изменения, связанные с санкциями и с началом атак медиа по всем направлениям со стороны недружественных западных стран, направленных против России. Этот момент есть, он никуда не делся. Может быть, он не такой ярый сейчас, как был в самом начале, года три назад. Тем не менее, он остается. Естественно, я его чувствую, когда мне не рекомендуют ехать в ту или иную страну или участвовать в мероприятиях в поддержку России со ссылкой на то, что я международный чиновник и не должен там участвовать. То же самое касается вопросов Украины, Запорожской атомной станции. Будучи гражданином России, я не включен в эти вопросы, поскольку ожидаемо будут протесты Украины. В эти вопросы включены мои коллеги, замгенерального директора МАГАТЭ по безопасности и физической защите, француженка Лиди Эврар и итальянец, замгенерального директора по нераспространению Массимо Апаро. Меня как русского туда изначально не допускали.В целом, в целом я хочу сказать, что Гросси пытается соблюдать взвешенную политику. Где-то у него это получается, где-то нет. Я не в позиции ругать своего босса. Я его отлично понимаю, он дипломат. Он дипломатически пытается привлекать Россию везде, где ему это удается. Бывают моменты, когда Россия не очень довольна, мы это ощущаем и видим. Все это связано как раз с событиями последних лет и с активностью России по Украине, а также противодействием западных стран не только в МАГАТЭ, но и во всех международных организациях. Более того, в нашей международной организации более-менее все сбалансировано, и это только благодаря генеральному директору Рафаэлю Гросси.– Как чувствуют себя в агентстве россияне, в частности, вы сами?– Не так свободно, как это было три года назад. Но мы идем навстречу генеральному директору и по его просьбам где-то участвуем, где-то не участвуем. То же самое на больших международных форумах. Где-то может быть ограничено участие России по согласованию с гендиректором МАГАТЭ, руководством Росатома. Но я не в позиции критиковать Гросси и поэтому скажу, что положение в нашей организации лучше, чем в других международных организациях. Я бы рекомендовал всем, кто интересуется обратной стороной кухни атомной энергетики, прочитать книгу Валентина Воютина "Хозяин гроба". В этой книге доступно, без глубокой науки, в понятной для каждого человека, даже далекого от атомной энергетики, описаны взаимоотношения, руководство, менеджмент и прочие аспекты атомной энергетики.– Какой российский экспортный атомный проект вы можете назвать самым передовым и почему?– Россия строит атомные станции во многих странах мира. Либо строит, либо это заявлено в портфеле Росатома (запланировано строительство – ред.). Это хорошие проекты, новые, на водо-водяном реакторе на 1200 мегаватт. Это Бангладеш – два блока, в Аккую, что в Турции – четыре энергоблока. Идет строительство вовсю в Египте. Работает Россия также в Венгрии, в Иране, в Индии, в Китае. Когда проекты закончены и построены, то эксплуатируются замечательно, с высоким коэффициентом использования установленной мощности, они безопасны. Это демонстрируется и на АЭС "Бушер" в Иране, это и в Индии, это и в Китае.К сожалению, в силу тех же обстоятельств и санкций против России, ряд проектов сейчас задерживается по пуску в эксплуатацию из-за срыва своих обязательств западными компаниями, которые активно участвовали в технологиях цеха тепловой автоматики, измерений в автоматике, во втором контуре. Россия изыскивает пути и находит их, как избежать, обойти эти неприятные задержки в цепочках поставок часто уже оплаченного оборудования. Это приводит к задержкам в пусках, которые мы наблюдаем в ряде стран. Это объяснимо. В конце концов, все будет построено, достроено, введено в эксплуатацию. И это изменит лик этих стран.Атомная энергетика преобразовывает эти страны. Вы увидите, как все изменится. Уже меняется. Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря российским атомным технологиям и станциям. Четыре энергоблока изменят развитие Египта. Атомные технологии России передовые. Россия больше всего строит за рубежом, чем другие страны, даже вместе взятые.Кто там строит? Практически никто и не строит за рубежом. Китай построил энергоблоки в Пакистане. Ну и все. Много предложений. Корея построила в Эмиратах и сейчас носится со своими предложениями. Целый ряд стран предлагает водо-водяной реактор: тысячник или миллионник (миллион киловатт, тысяча мегаватт – ред.), но не имея его в реалии. То есть у них нет пилотного проекта, построенного у себя на родине. Я им неоднократно указывал, что блок, построенный пилотно, отличается от проекта. А построенный после пилотного также отличается от пилотного. Сначала постройте у тебя, докажите, что он будет эксплуатироваться надежно, безопасно и эффективно, а после этого продавайте. Они уже договариваются и с Чехией, и с рядом африканских стран об этом проекте.– Насколько защищена атомная станция "Бушер" в Иране с точки зрения физической безопасности?– Я хочу сказать, исходя из своего опыта и здравого смысла, что ни одна из станций мира не защищена от войны. Современные ракеты легко продырявят, пробуравят и пробьют контайнменты гермообъема (внутренняя герметичная изоляция опасных веществ – ред.). Он не для этой цели. Он защищает от внутреннего инцидента и внутренней аварии, защищает от проникновения наружу в случае расплавления топлива и ядерной аварии. Это единственный, пожалуй, минус атомной энергетики. Она не защищена от войны.Я видел своими глазами в свое время большую дыру в контайнменте, в гермообъеме АЭС "Бушер", в оболочке, которая была проделана иракской ракетой во время ирано-иракской войны. Благо, топлива тогда не было еще внутри, поскольку стройка не была завершена и брошена немецкой компанией, которая начинала (строительство – ред.). Россия уже достраивала и переделывала оборудование российское для использования в контайнменте, в том, что было уже построено вместе с тем оборудованием.То есть по атомной энергетике бить нельзя. Если ты будешь стрелять ракетами по реакторам, то ты получишь загрязнение территории. Ядерного взрыва не получишь. Инциденты с реактивностью исключены проектами. И последним такой был на Чернобыльской атомной станции. Поэтому взорваться атомная станция как атомная бомба не может, а разбить ее зону и раскидать по территории загрязнение возможно. Загрязнения, к сожалению, здесь будет больше, чем от атомного взрыва. Мы видим, что в Хиросиме и Нагасаки люди живут, и ничего там страшного не происходит, поскольку в основном короткоживущие продукты распада не успевают нарабатываться. А тут долгоживущие.Когда реактор долго работает, у него нарабатываются так называемые минорные актиниды. Это 0,1% всего отработавшего топлива, но они с миллионным периодом полураспада, за что справедливо критикуют атомную энергетику, и почему и нужна энергетика на быстрых нейтронах. Помимо того, что она замыкает топливный ядерный цикл и использует весь уран-238, превращая его в плутоний, и повторно использует как птица феникс отработанное топливо, они также выжигают, мутируют вот эти вот актиниды, превращая их в другие короткоживущие элементы, уже сравнимые с той радиоактивностью, которые мы берем из земли, когда добываем уран. В этом направлении работают быстрые реакторы и российский новый проект "Прорыв". Если это будет доведено до конца, и мы перейдем на этот метод, то это будет революция, поскольку не будет этих цепочек.– Какие вызовы в области безопасности приходится решать "Росатому" при разработке проектов в странах с террористической активностью, например, Буркина-Фасо? Какие требования необходимо соблюсти, чтобы получить зеленый свет от МАГАТЭ?– Все требования МАГАТЭ рекомендательны и необязательны к исполнению. Мы рады, что почти все государства-члены воспринимают их как обязательные. Например, на севере Буркина-Фасо есть определенная активность террористических группировок, которые молодой президент самолично гоняет. Но это не мешает создавать и строить инфраструктуру на будущую энергетическую программу. А у нас есть специальная программа: 19 направлений для безопасной дальнейшей эксплуатации атомной энергии. Это и подготовка кадров, и создание национального регулятора, и сети, и резервирование, и аварийное планирование на случай возможных инцидентов и аварий. Поэтому их можно вполне строить и создавать. А когда атомную станцию надо эксплуатировать, не нужно, чтобы по стране бродили вооруженные банды. Это относится не только к Буркина-Фасо, но и к любой другой ситуации.– Генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявлял, что перезапуск Запорожской АЭС подразумевает соблюдение ряда технических требований для стабильной работы станции, в том числе касательно ее водоснабжения и внешнего электроснабжения. Не могли бы вы рассказать, какие еще технические вопросы необходимо будет решить? Что необходимо для вывода из состояния холодного останова?– Из своего опыта и знаний, не вдаваясь в малейшие технические и политические аспекты, я скажу, что атомной станции нужна вода на охлаждение конденсаторов, турбин для того, чтобы она работала на мощности. Чем больше мощность, тем больше тебе нужно этой воды. Нужна вода техническая, нужна вода на системы безопасности для отвода остаточного тепловыделения. А сейчас этой воды нет.Постоянно идет перерыв электропитания от сетей, резервирование собственных нужд, поэтому это тоже неприемлемо. Дизеля имеются на каждый энергоблок, но они аварийные и нужны, когда действительно есть полное обесточивание, и от сетей не поступает никакой электроэнергии. В остановленной ситуации, в какой сейчас находится станция, собственные нужды запитаны от сетей. Можно теоретически аварийные системы запитать от дизелей. Но дизель именно для аварийной ситуации, а не для постоянной работы. У него топлива на три дня, его надо завозить, и это так не работает. Экономики, эффективности и безопасности там никакой не будет. Когда станция работает, она выдает в эти сети, когда она стоит, собственные нужды запитаны из этих сетей. В условиях войны невозможно ее эксплуатировать. Нужно, чтобы ситуация стабилизировалась.Я уже не говорю о других вещах. Нужен спокойный и уверенный в себе эксплуатирующий персонал, который не будет находиться под давлением кого-либо, в испуганном или стрессовом состоянии. Нужно оборудование, нужно запчасти поставлять, и поэтому эти цепочки тоже не должны попадать под какие-то обстрелы, какие-то военные ситуации. Это именно то, что говорил Рафаэль Гросси. Ситуация должна быть там стабильная для безопасной эксплуатации выхода на мощность.Сейчас они (энергоблоки – ред.) остановлены. И хорошо, что остановлены, потому что они давно стоят, а значит, остаточное тепловыделение уже маленькое. Если ты атомную станцию сразу заглушишь, мощность все равно в процентов 20 сохраняется, потом 10%, потом 5%, потом 1%, потом 0,5% очень долго. А с тысячи мегаватт – три тысячи тепловая мощность у тебя. А полпроцента, на которой примерно они сейчас находятся – это 15 мегаватт, остаточное тепловыделение за счет продолжающейся реакции распада и продуктов распада. Они нагревают воду, и если оставить без воды и не отводить это тепло, то расплавят топливо. Этого достаточно, чтобы расплавить топливо. Поэтому и не нужно сейчас, с моей точки зрения, поднимать мощность, поскольку ты потом, когда начнешь останавливать резко в аварийных ситуациях, ты будешь оставлять с большим уровнем остаточного тепловыделения. Нужно стабилизировать. Для безопасной эксплуатации атомной станции нужны мирные условия.– Также Гросси сообщил, что МАГАТЭ готова сыграть свою роль в качестве посредника между США и России в контексте использования американского атомного топлива на ЗАЭС. Может ли это топливо остаться у России и использоваться на реакторах ЗАЭС?– Реактор был российского проекта. Всегда в свою бытность нам запрещали любые технические изменения в проекте, которые не подписаны генеральным конструктором, генпроектантом и научным руководителям, который все обосновывал и рассчитывал. Кто создал, у того и спрашивай совета. Кто-то специально разрабатывал топливо под это дело. Насколько бы мощными не были бы другие заводы-изготовители, их не так много. Это ТВЭЛ, это Westinghouse. Естественно, ТВЭЛ может делать западное топливо, Запад может делать российское топливо. Тем не менее, у них на многое свои стандарты и даже диаметры твэлов отличаются, поскольку прокат по-другому сделан.Были определенные инциденты на Южноукраинской станции и на Запорожской в свою бытность, когда заменялось топливо ТВЭЛ на топливо Westinghouse, которое оказалось не столь жестким, при загрузке и столкновении с российскими топливными кассетами имелись царапины, вмятины. Все эти события известны. Я уже не вдаюсь в правовую область, кому это топливо принадлежит, у кого покупалось.Я уверен, если Россия будет эксплуатировать Запорожскую атомную станцию в будущем, она выгрузит все западное топливо и будет использовать топливо производства ТВЭЛ, поскольку реактор разрабатывался под это топливо. Полностью сделать идентичное невозможно.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250617/iran-2023437333.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20240924/grossi-1974333146.html

https://ria.ru/20240306/vizit-1931606120.html

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