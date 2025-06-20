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В Израиле число пострадавших при ракетном обстреле достигло 17 человек

В Израиле число пострадавших при ракетном обстреле достигло 17 человек - РИА Новости, 20.06.2025

В Израиле число пострадавших при ракетном обстреле достигло 17 человек

Число пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны Ирана достигло 17 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила в пятницу... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:09:00+03:00

2025-06-20T17:09:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны Ирана достигло 17 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила в пятницу пресс-служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA). "Врачи и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь 17 раненным, в том числе трем пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии, а также 14 пострадавшим с легкими ранениями", - говорится в сообщении. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск снарядов со стороны Ирана в связи с чем сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля.

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте