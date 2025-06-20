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Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:18 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/briks-2024316189.html
Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности
Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности - РИА Новости, 20.06.2025
Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности
Страны БРИКС могут внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:18:00+03:00
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Страны БРИКС могут внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. "Я полагаю, что все вместе мы, страны БРИКС, можем внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире", - заявил Прабово Субианто, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также поблагодарил лидеров России, Бразилии, Китая и ЮАР за поддержку заявки Индонезии на вступление в БРИКС. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, бразилия, китай, прабово субианто, брикс
ПМЭФ-2025, Россия, Бразилия, Китай, Прабово Субианто, БРИКС
Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности

Президент Индонезии Субианто: страны БРИКС могут внести вклад в развитие мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Страны БРИКС могут внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто.
"Я полагаю, что все вместе мы, страны БРИКС, можем внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире", - заявил Прабово Субианто, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он также поблагодарил лидеров России, Бразилии, Китая и ЮАР за поддержку заявки Индонезии на вступление в БРИКС.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Страны БРИКС реализуют масштабные инициативы, заявил Путин
Вчера, 16:46
 
ПМЭФ-2025РоссияБразилияКитайПрабово СубиантоБРИКС
 
 
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