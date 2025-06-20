https://ria.ru/20250620/briks-2024316189.html
Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности
Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности - РИА Новости, 20.06.2025
Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности
Страны БРИКС могут внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:18:00+03:00
2025-06-20T17:18:00+03:00
2025-06-20T17:18:00+03:00
пмэф-2025
россия
бразилия
китай
прабово субианто
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024301293_0:0:3414:1920_1920x0_80_0_0_4d23239847927cff0bdffd12ac8b1f2a.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Страны БРИКС могут внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. "Я полагаю, что все вместе мы, страны БРИКС, можем внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире", - заявил Прабово Субианто, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также поблагодарил лидеров России, Бразилии, Китая и ЮАР за поддержку заявки Индонезии на вступление в БРИКС. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/putin-2024296160.html
россия
бразилия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024301293_642:0:3373:2048_1920x0_80_0_0_2555141c7fa10132737aa97d34c04084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, китай, прабово субианто, брикс
ПМЭФ-2025, Россия, Бразилия, Китай, Прабово Субианто, БРИКС
Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности
Президент Индонезии Субианто: страны БРИКС могут внести вклад в развитие мира