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Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности

Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности - РИА Новости, 20.06.2025

Президент Индонезии оценил вклад стран БРИКС в обеспечение стабильности

Страны БРИКС могут внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:18:00+03:00

2025-06-20T17:18:00+03:00

2025-06-20T17:18:00+03:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Страны БРИКС могут внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. "Я полагаю, что все вместе мы, страны БРИКС, можем внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире", - заявил Прабово Субианто, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также поблагодарил лидеров России, Бразилии, Китая и ЮАР за поддержку заявки Индонезии на вступление в БРИКС. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, бразилия, китай, прабово субианто, брикс