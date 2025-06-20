Гросси надеется, что США не будут применять противобункерные бомбы в Фордо
Гросси не увидел смысла в применении противобункерных бомб в конфликте с Ираном
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что США не будут использовать противобункерные бомбы по центру обогащения урана в иранском Фордо, Вашингтону и Тегерану важно вернуться к поискам дипломатического решения.
"Я надеюсь, что этого не произойдет..., надеюсь, что можно вернуться к дипломатическому решению. В конце концов можно уничтожить физические объекты, но невозможно уничтожить знания, нельзя уничтожить технологический прогресс, происходящий в стране. Мы продолжаем верить, что важно найти способ вернуться за стол переговоров..., нет нужды в противобункерных снарядах или чем-то подобном", - сказал Гросси в эфире телеканала CNN.
Газета Guardian со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп предложил Пентагону нанести удары по Ирану только в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат центр в Фордо. Однако в Пентагоне, по словам источников, сомневаются в том, что их противобункерные бомбы смогут достичь цели из-за глубокого заложения иранских объектов. В оборонном ведомстве США не исключают, что сначала потребуется "разрыхлить землю обычными бомбами, а затем сбросить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B2". Вместе с тем Трамп использование тактического ядерного оружия против Ирана не рассматривает и предложение его использовать не выдвигалось главой Пентагона Питом Хегсетом, утверждала газета.
Позднее старший корреспондент по Белому дому телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на чиновника администрации Трампа сообщила, что США отрицают сообщения о том, что их противобункерные бомбы не смогут гарантированно уничтожить иранский центр по обогащению урана в Фордо и продолжают рассматривать использование всех типов вооружений в случае нанесения удара по Ирану, в том числе тактическое ядерное оружие.