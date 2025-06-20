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В Иране заявили о повреждении пяти больниц в результате израильских ударов

В Иране заявили о повреждении пяти больниц в результате израильских ударов - РИА Новости, 20.06.2025

В Иране заявили о повреждении пяти больниц в результате израильских ударов

Пять больниц получили повреждения в результате ударов Израиля, сообщил глава Красного Полумесяца Ирана Пирхосейн Куливанд. РИА Новости, 20.06.2025

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2025-06-20T09:50:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 июн — РИА Новости. Пять больниц получили повреждения в результате ударов Израиля, сообщил глава Красного Полумесяца Ирана Пирхосейн Куливанд."Пусть и не было прямых атак на больницы, но, поскольку попадания были рядом, у нескольких, а именно пяти больниц разбились стекла", — сказал он в эфире иранского телевидения.Пирхосейн утончил, что у пациентов возникли проблемы с дыханием из-за дыма. Удары противоречат принципам международного права, добавил он.В то же время в четверг Тель-Авив обвинил Иран в ударе по больнице "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. По данным IRNA, целью атаки был штаб телекоммуникационного корпуса ЦАХАЛ C4I и пункт разведки, расположенные вблизи медучреждения.В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250620/uregulirovanie-2024013686.html

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Кадры из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве после атаки Ирана Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в Тель-Авиве и в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan. Как уточняет армейское радио, одна из ракет попала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. В соцсетях расходятся кадры последствий прилета. 2025-06-20T09:50 true PT0M20S

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красный полумесяц, иран, израиль, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив, исраэль кац