https://ria.ru/20250620/bolnitsa-2024184648.html

Больница в Тегеране подверглась израильской атаке, заявил минздрав Ирана

Больница в Тегеране подверглась израильской атаке, заявил минздрав Ирана - РИА Новости, 20.06.2025

Больница в Тегеране подверглась израильской атаке, заявил минздрав Ирана

Одна из больниц Тегерана подверглась ракетной атаке Израиля в пятницу, утверждает официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:36:00+03:00

2025-06-20T12:36:00+03:00

2025-06-20T12:51:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

красный полумесяц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023721441_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_f1383e02f58d15e4c3d8cbeab07be382.jpg

ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Одна из больниц Тегерана подверглась ракетной атаке Израиля в пятницу, утверждает официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур."Еще одна больница в пятницу ранним утром подверглась ракетному обстрелу со стороны сионистского режима. Это уже третья больница Ирана, в отношении которой было осуществлено нападение", - написал он в соцсети X.При этом ранее иранский Красный полумесяц говорил, что не менее пяти иранских больниц попали под обстрелы Израиля, но прямых попаданий не было.Заявления иранских властей прозвучали после того, как Иран нанес удары, как он сам утверждает, рядом с больницей "Сорока" в Израиле. Однако, по данным иранских властей, неподалеку от больницы располагались военные цели.Иран 19 июня, по данным израильской стороны, выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших в результате ракетной атаки. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) заявил, что Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

иран

тегеран (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, красный полумесяц