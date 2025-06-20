https://ria.ru/20250620/barro-2024418309.html

ЕС ждет от Ирана открытости к переговорам, заявил глава МИД Франции

ЕС ждет от Ирана открытости к переговорам, заявил глава МИД Франции - РИА Новости, 20.06.2025

ЕС ждет от Ирана открытости к переговорам, заявил глава МИД Франции

Европейские страны ждут от Ирана открытости к переговорам, в том числе с США, для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:34:00+03:00

2025-06-20T22:34:00+03:00

2025-06-20T22:34:00+03:00

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ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Европейские страны ждут от Ирана открытости к переговорам, в том числе с США, для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро по итогам встречи в Женеве. Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры с коллегами из Британии, Франции и Германии в Женеве по ядерному вопросу и ситуации на Ближнем Востоке. На встрече также присутствовала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. "Министр иностранных дел Ирана обозначил свою готовность продолжать обсуждения по ядерной программе и в более широком плане по всем вопросам. И мы ожидаем от иранской стороны открытости к обсуждению, в том числе с США, для достижения урегулирования этой кризисной ситуации путем переговоров и диалога", - сказал Барро на пресс-конференции по итогам встречи. Трансляцию вел МИД Франции в соцсети X. По словам министра, ядерный вопрос Ирана не получится решить военным путем, поскольку это может только отсрочить проблему, но не устранить её окончательно. Глава французского МИД также отметил, что встреча в Женеве была проведена в тесной координации с США, Израилем и странами региона. В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 2,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/tramp-2023738160.html

https://ria.ru/20250619/ekonomika-2024066349.html

https://ria.ru/20250620/ataka-2024256805.html

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в мире, иран, израиль, сша, жан-ноэль барро, дональд трамп, аббас аракчи, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, евросоюз