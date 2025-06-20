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Австралия приостановила работу посольства в Тегеране - РИА Новости, 20.06.2025
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00:50 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/avstralija-2024070677.html
Австралия приостановила работу посольства в Тегеране
Австралия приостановила работу посольства в Тегеране - РИА Новости, 20.06.2025
Австралия приостановила работу посольства в Тегеране
Власти Австралии приостановили работу посольства в Тегеране и эвакуируют дипломатов в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T00:50:00+03:00
2025-06-20T00:50:00+03:00
в мире
иран
израиль
австралия
рафаэль гросси
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крейг мюррей
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Австралии приостановили работу посольства в Тегеране и эвакуируют дипломатов в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране. "Правительство Австралии распорядилось об отъезде всех австралийских должностных лиц и членов их семей… Посол Австралии в Иране останется в регионе для координации действий правительства в условиях данного кризиса", - говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении его главы Пенни Вонг. Как сообщается, МИД направляет консульских сотрудников в Азербайджан для оказания помощи австралийцам, покидающим Иран. В заявлении всем австралийцам, имеющим возможность безопасно покинуть Иран, рекомендуется сделать это незамедлительно. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250616/iran-2023029530.html
https://ria.ru/20250617/vlasti-2023312675.html
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в мире, иран, израиль, австралия, рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Австралия, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Австралия приостановила работу посольства в Тегеране

Австралия приостановила работу посольства в Тегеране и эвакуирует дипломатов

© AP Photo / Vahid SalemiДым после атаки Израиля в Тегеране
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым после атаки Израиля в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Австралии приостановили работу посольства в Тегеране и эвакуируют дипломатов в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране.
"Правительство Австралии распорядилось об отъезде всех австралийских должностных лиц и членов их семей… Посол Австралии в Иране останется в регионе для координации действий правительства в условиях данного кризиса", - говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении его главы Пенни Вонг.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
СМИ: семьи британских дипломатов покинули Иран незадолго до атаки Израиля
16 июня, 01:50
Как сообщается, МИД направляет консульских сотрудников в Азербайджан для оказания помощи австралийцам, покидающим Иран. В заявлении всем австралийцам, имеющим возможность безопасно покинуть Иран, рекомендуется сделать это незамедлительно.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Иранским чиновникам запретили пользоваться общественными сетями, пишет Fars
17 июня, 13:13
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В дом посла Норвегии в Израиле бросили гранату
Вчера, 23:53
 
В миреИранИзраильАвстралияРафаэль ГроссиДональд ТрампКрейг МюррейМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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