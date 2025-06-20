https://ria.ru/20250620/avstralija-2024070677.html

Австралия приостановила работу посольства в Тегеране

Австралия приостановила работу посольства в Тегеране - РИА Новости, 20.06.2025

Австралия приостановила работу посольства в Тегеране

Власти Австралии приостановили работу посольства в Тегеране и эвакуируют дипломатов в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:50:00+03:00

2025-06-20T00:50:00+03:00

2025-06-20T00:50:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Австралии приостановили работу посольства в Тегеране и эвакуируют дипломатов в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране. "Правительство Австралии распорядилось об отъезде всех австралийских должностных лиц и членов их семей… Посол Австралии в Иране останется в регионе для координации действий правительства в условиях данного кризиса", - говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении его главы Пенни Вонг. Как сообщается, МИД направляет консульских сотрудников в Азербайджан для оказания помощи австралийцам, покидающим Иран. В заявлении всем австралийцам, имеющим возможность безопасно покинуть Иран, рекомендуется сделать это незамедлительно. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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https://ria.ru/20250617/vlasti-2023312675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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