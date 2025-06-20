https://ria.ru/20250620/ataka-2024095172.html

Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 20.06.2025

Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки дронов в Воронежской области нет, сообщил в пятницу глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:33:00+03:00

2025-06-20T08:33:00+03:00

2025-06-20T08:33:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр гусев (губернатор)

воронежская область

воронеж

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки дронов в Воронежской области нет, сообщил в пятницу глава региона Александр Гусев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, пять из них сбиты над Воронежской областью. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и возле границы области всего было обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250620/tseli-2024094420.html

воронежская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), александр гусев (губернатор), воронежская область, воронеж, происшествия