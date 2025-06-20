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Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 20.06.2025
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08:33 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ataka-2024095172.html
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 20.06.2025
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки дронов в Воронежской области нет, сообщил в пятницу глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:33:00+03:00
2025-06-20T08:33:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр гусев (губернатор)
воронежская область
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки дронов в Воронежской области нет, сообщил в пятницу глава региона Александр Гусев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, пять из них сбиты над Воронежской областью. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и возле границы области всего было обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), александр гусев (губернатор), воронежская область, воронеж, происшествия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Гусев (губернатор), Воронежская область, Воронеж, Происшествия
Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Пострадавших в результате попытки ночной атаки БПЛА в Воронежской области нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки дронов в Воронежской области нет, сообщил в пятницу глава региона Александр Гусев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, пять из них сбиты над Воронежской областью.
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"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и возле границы области всего было обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр Гусев (губернатор)Воронежская областьВоронежПроисшествия
 
 
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