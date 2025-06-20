Рейтинг@Mail.ru
Африка не ищет подачек, заявил вице-президент ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
17:51 20.06.2025 (обновлено: 17:56 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/afrika-2024340290.html
Африка не ищет подачек, заявил вице-президент ЮАР
Африка не ищет подачек, заявил вице-президент ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025
Африка не ищет подачек, заявил вице-президент ЮАР
Африка не нуждается в подачках, ей нужно партнерство, основанное на равенстве, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:51:00+03:00
2025-06-20T17:56:00+03:00
пмэф-2025
юар
африка
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024341727_0:0:3403:1915_1920x0_80_0_0_7884bbfd837fe0ade53cdc6d9a91ee69.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Африка не нуждается в подачках, ей нужно партнерство, основанное на равенстве, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле."У нашего континента есть потенциал способствовать более стремительной индустриализации, цифровой трансформации, а также устойчивому развитию. Африка не ищет каких-то подачек. Напротив, Африка ищет партнерство, основанное на равенстве. Африка ищет равного доступа к рынкам, рынкам капитала, знаниям и технологиям. Именно в этом отношении такие глобальные платформы, как ПМЭФ, становятся особенно значимыми для нас", - заявил Машатиле, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250619/yuar-2023659299.html
юар
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024341727_672:0:3403:2048_1920x0_80_0_0_ea3bb17cacfe42bb20d7ad62946db505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юар, африка, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2025, ЮАР, Африка, Экономика, Владимир Путин
Африка не ищет подачек, заявил вице-президент ЮАР

Машатиле: Африке нужны не подачки, а основанное на равенстве партнерство

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк Вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
 Вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
Дзен
С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Африка не нуждается в подачках, ей нужно партнерство, основанное на равенстве, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле.
"У нашего континента есть потенциал способствовать более стремительной индустриализации, цифровой трансформации, а также устойчивому развитию. Африка не ищет каких-то подачек. Напротив, Африка ищет партнерство, основанное на равенстве. Африка ищет равного доступа к рынкам, рынкам капитала, знаниям и технологиям. Именно в этом отношении такие глобальные платформы, как ПМЭФ, становятся особенно значимыми для нас", - заявил Машатиле, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и ЮАР
19 июня, 04:53
 
ПМЭФ-2025ЮАРАфрикаЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала