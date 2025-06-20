Африка не ищет подачек, заявил вице-президент ЮАР
Машатиле: Африке нужны не подачки, а основанное на равенстве партнерство
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк Вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Африка не нуждается в подачках, ей нужно партнерство, основанное на равенстве, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле.
"У нашего континента есть потенциал способствовать более стремительной индустриализации, цифровой трансформации, а также устойчивому развитию. Африка не ищет каких-то подачек. Напротив, Африка ищет партнерство, основанное на равенстве. Африка ищет равного доступа к рынкам, рынкам капитала, знаниям и технологиям. Именно в этом отношении такие глобальные платформы, как ПМЭФ, становятся особенно значимыми для нас", - заявил Машатиле, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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