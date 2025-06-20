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Африка не ищет подачек, заявил вице-президент ЮАР

Африка не ищет подачек, заявил вице-президент ЮАР - РИА Новости, 20.06.2025

Африка не ищет подачек, заявил вице-президент ЮАР

Африка не нуждается в подачках, ей нужно партнерство, основанное на равенстве, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:51:00+03:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Африка не нуждается в подачках, ей нужно партнерство, основанное на равенстве, заявил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле."У нашего континента есть потенциал способствовать более стремительной индустриализации, цифровой трансформации, а также устойчивому развитию. Африка не ищет каких-то подачек. Напротив, Африка ищет партнерство, основанное на равенстве. Африка ищет равного доступа к рынкам, рынкам капитала, знаниям и технологиям. Именно в этом отношении такие глобальные платформы, как ПМЭФ, становятся особенно значимыми для нас", - заявил Машатиле, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юар, африка, экономика, владимир путин