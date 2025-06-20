Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС
РФ подписала с республикой Казахстан дорожную карту по проекту постройки АЭС
Астана. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла на полях ПМЭФ, в ней приняли участие гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.
На прошлой неделе Астана выбрала российскую госкорпорацию лидером международного консорциума по строительству АЭС большой мощности в стране.
Как отметил Лихачев, стороны вышли на конкретные параметры проекта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Подробности проекта
- АЭС планируют возвести к 2035 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш.
- Проект оценивают в 11,2 миллиарда долларов.
- В шорт-лист кандидатов на строительство входил "Росатом", а также южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.
- Одним из ключевых условий конкурсного отбора стало обеспечение независимой и эффективной работы станции за счет казахстанских специалистов.
- Предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и локализация всех этапов строительства.
- В Казахстане организуют собственное производство тепловыделяющих сборок.