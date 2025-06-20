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Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС - РИА Новости, 20.06.2025
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10:08 20.06.2025 (обновлено: 10:36 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/aes-2024118446.html
Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС
Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС - РИА Новости, 20.06.2025
Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС
Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:08:00+03:00
2025-06-20T10:36:00+03:00
в мире
казахстан
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алма-атинская область
экономика
edf
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла на полях ПМЭФ, в ней приняли участие гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.Как отметил Лихачев, стороны вышли на конкретные параметры проекта.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Подробности проекта
https://ria.ru/20250614/kazahstan-2022831818.html
https://ria.ru/20250614/aes-2022798435.html
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казахстан
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в мире, казахстан, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алма-атинская область, экономика, edf
В мире, Казахстан, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алма-Атинская область, Экономика, EDF
Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС

РФ подписала с республикой Казахстан дорожную карту по проекту постройки АЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла на полях ПМЭФ, в ней приняли участие гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС в стране
14 июня, 17:14

На прошлой неделе Астана выбрала российскую госкорпорацию лидером международного консорциума по строительству АЭС большой мощности в стране.

Как отметил Лихачев, стороны вышли на конкретные параметры проекта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Лихачев прокомментировал выбор "Росатома" для сооружения АЭС в Казахстане
14 июня, 13:39

Подробности проекта

  • АЭС планируют возвести к 2035 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш.
  • Проект оценивают в 11,2 миллиарда долларов.
  • В шорт-лист кандидатов на строительство входил "Росатом", а также южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF.
  • Одним из ключевых условий конкурсного отбора стало обеспечение независимой и эффективной работы станции за счет казахстанских специалистов.
  • Предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и локализация всех этапов строительства.
  • В Казахстане организуют собственное производство тепловыделяющих сборок.
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07:46
 
В миреКазахстанРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алма-Атинская областьЭкономикаEDF
 
 
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