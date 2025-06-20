https://ria.ru/20250620/aes-2024118446.html

Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС

Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС - РИА Новости, 20.06.2025

Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС

Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла на полях ПМЭФ, в ней приняли участие гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.Как отметил Лихачев, стороны вышли на конкретные параметры проекта.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Подробности проекта

https://ria.ru/20250614/kazahstan-2022831818.html

https://ria.ru/20250614/aes-2022798435.html

https://ria.ru/20250620/magate-2024091163.html

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в мире, казахстан, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алма-атинская область, экономика, edf