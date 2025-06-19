Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о подготовке к встрече "Россия — Центральная Азия" - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vstrecha-2023891834.html
Ушаков рассказал о подготовке к встрече "Россия — Центральная Азия"
Ушаков рассказал о подготовке к встрече "Россия — Центральная Азия" - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков рассказал о подготовке к встрече "Россия — Центральная Азия"
Россия ведет подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате "Россия-Центральная Азия", она пройдет 10 октября в Душанбе, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:42:00+03:00
2025-06-19T13:42:00+03:00
россия
китай
душанбе
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия ведет подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате "Россия-Центральная Азия", она пройдет 10 октября в Душанбе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Председатель КНР в ходе телефонного разговора по своей инициативе подробно информировал Путина о состоявшейся поездке в Казахстан, где 17-18 июня был проведен второй саммит "Китай-Центральная Азия". "Информация, которую мы получили от председателя КНР, была для нас весьма важна и полезна. Особенно в связи с тем, что мы сами ведем подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате "Россия - Центральная Азия". И эта встреча намечена на 10 февраля в Душанбе" , - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250619/razgovor-2023883173.html
россия
китай
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, душанбе, юрий ушаков, в мире
Россия, Китай, Душанбе, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков рассказал о подготовке к встрече "Россия — Центральная Азия"

Ушаков: Россия готовится ко второй встрече в формате "Россия — Центральная Азия"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия ведет подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате "Россия-Центральная Азия", она пройдет 10 октября в Душанбе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Председатель КНР в ходе телефонного разговора по своей инициативе подробно информировал Путина о состоявшейся поездке в Казахстан, где 17-18 июня был проведен второй саммит "Китай-Центральная Азия".
"Информация, которую мы получили от председателя КНР, была для нас весьма важна и полезна. Особенно в связи с тем, что мы сами ведем подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате "Россия - Центральная Азия". И эта встреча намечена на 10 февраля в Душанбе" , - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Ушаков рассказал, как долго длился разговор Путина и Си Цзиньпина
13:20
 
РоссияКитайДушанбеЮрий УшаковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала