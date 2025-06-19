https://ria.ru/20250619/vstrecha-2023891834.html

Ушаков рассказал о подготовке к встрече "Россия — Центральная Азия"

Ушаков рассказал о подготовке к встрече "Россия — Центральная Азия" - РИА Новости, 19.06.2025

Ушаков рассказал о подготовке к встрече "Россия — Центральная Азия"

Россия ведет подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате "Россия-Центральная Азия", она пройдет 10 октября в Душанбе, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:42:00+03:00

2025-06-19T13:42:00+03:00

2025-06-19T13:42:00+03:00

россия

китай

душанбе

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Россия ведет подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате "Россия-Центральная Азия", она пройдет 10 октября в Душанбе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Председатель КНР в ходе телефонного разговора по своей инициативе подробно информировал Путина о состоявшейся поездке в Казахстан, где 17-18 июня был проведен второй саммит "Китай-Центральная Азия". "Информация, которую мы получили от председателя КНР, была для нас весьма важна и полезна. Особенно в связи с тем, что мы сами ведем подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате "Россия - Центральная Азия". И эта встреча намечена на 10 февраля в Душанбе" , - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250619/razgovor-2023883173.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, душанбе, юрий ушаков, в мире