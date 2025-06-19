РЖД договорились о сотрудничестве с Тверской областью при строительстве ВСМ
РЖД договорились с Тверской областью и "Нацпроектстроем" о сотрудничестве по ВСМ
Логотип РЖД . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. РЖД на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договорились о сотрудничестве с правительством Тверской области и группой компаний "Нацпроектстрой" (НПС) при строительстве первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург, сообщила компания.
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"РЖД, правительство Тверской области и ГК "Нацпроектстрой" на ПМЭФ-2025 заключили соглашение о всестороннем сотрудничестве и взаимодействии при создании инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-1 "Москва – Санкт-Петербург" на территории Тверской области", - говорится в сообщении.
Документ подписали глава РЖД Олег Белозеров, губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава "Нацпроектстроя" Алексей Крапивин, уточняется в сообщении.
Отмечается, что реализация проекта строительства ВСМ будет способствовать социально-экономическому развитию региона, созданию новых рабочих мест, укреплению кооперационных связей, формированию инвестиционной привлекательности региона. При реализации проекта стороны будут строго соблюдать экологические нормы. При необходимости будут проводиться лесовосстановительные и другие компенсационные мероприятия, добавила компания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.