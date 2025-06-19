https://ria.ru/20250619/ushakov-2023880211.html

Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться на саммите ШОС в КНР

Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться на саммите ШОС в КНР - РИА Новости, 19.06.2025

Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться на саммите ШОС в КНР

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились увидеться 31 августа - 3 сентября в КНР, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:12:00+03:00

2025-06-19T13:12:00+03:00

2025-06-19T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились увидеться 31 августа - 3 сентября в КНР, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине - это 31 августа - 1 сентября. Также вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны - это 3 сентября, Пекин. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250511/putin-2016283097.html

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в мире, россия, китай, си цзиньпин, юрий ушаков, япония, владимир путин, шос