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Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться на саммите ШОС в КНР - РИА Новости, 19.06.2025
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13:12 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ushakov-2023880211.html
Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться на саммите ШОС в КНР
Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться на саммите ШОС в КНР - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться на саммите ШОС в КНР
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились увидеться 31 августа - 3 сентября в КНР, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:12:00+03:00
2025-06-19T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились увидеться 31 августа - 3 сентября в КНР, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине - это 31 августа - 1 сентября. Также вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны - это 3 сентября, Пекин. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250511/putin-2016283097.html
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, юрий ушаков, япония, владимир путин, шос
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Япония, Владимир Путин, ШОС
Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться на саммите ШОС в КНР

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин договорились увидеться на саммите ШОС в КНР

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились увидеться 31 августа - 3 сентября в КНР, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине - это 31 августа - 1 сентября. Также вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны - это 3 сентября, Пекин. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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