https://ria.ru/20250619/sovbez-2023781001.html

В Совбезе рассказали о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру

В Совбезе рассказали о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру - РИА Новости, 19.06.2025

В Совбезе рассказали о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру

Более 208 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России было совершено в 2024 году, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Щевцов. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:27:00+03:00

2025-06-19T07:27:00+03:00

2025-06-19T07:27:00+03:00

россия

киргизия

белоруссия

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 июн - РИА Новости. Более 208 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России было совершено в 2024 году, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Щевцов. "На российские объекты критической инфраструктуры в 2024 году совершено более 208 тысяч особо опасных кибератак", - сказал Шевцов на I Международной конференции государств-членов ОДКБ по кибербезопасности. По его словам, на встрече в Киргизии необходимо обсудить вопросы обеспечения безопасности глобальной информационно-коммуникационной технологической среды и обмен опытом в области защиты национальных интересов. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

https://ria.ru/20250606/ataki-2021339745.html

россия

киргизия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киргизия, белоруссия, одкб