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В Совбезе рассказали о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру
В Совбезе рассказали о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру - РИА Новости, 19.06.2025
В Совбезе рассказали о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру
Более 208 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России было совершено в 2024 году, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Щевцов. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:27:00+03:00
2025-06-19T07:27:00+03:00
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 июн - РИА Новости. Более 208 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России было совершено в 2024 году, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Щевцов. "На российские объекты критической инфраструктуры в 2024 году совершено более 208 тысяч особо опасных кибератак", - сказал Шевцов на I Международной конференции государств-членов ОДКБ по кибербезопасности. По его словам, на встрече в Киргизии необходимо обсудить вопросы обеспечения безопасности глобальной информационно-коммуникационной технологической среды и обмен опытом в области защиты национальных интересов. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.
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россия, киргизия, белоруссия, одкб
Россия, Киргизия, Белоруссия, ОДКБ
В Совбезе рассказали о кибератаках на российскую критическую инфраструктуру
Щевцов: более 208 тысяч кибератак совершено на критическую инфраструктуру России