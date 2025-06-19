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Путин и Си Цзиньпин обсудили появление Зеленского на саммите G7
Путин и Си Цзиньпин обсудили появление Зеленского на саммите G7 - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили появление Зеленского на саммите G7
Помощник президента РФ Юрий Ушаков после разговора президента России Владимир Путина и председателя КНР Си Цзинпина сообщил, что в ходе беседы лидеров было... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:11:00+03:00
2025-06-19T13:11:00+03:00
2025-06-19T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков после разговора президента России Владимир Путина и председателя КНР Си Цзинпина сообщил, что в ходе беседы лидеров было "проброшено", что для Владимира Зеленского G7 был "отнюдь не самым удачным выездом за границу". "Лидеры обсудили итоги состоявшейся на днях встречи "семерки" в Канаде. В частности, отметили известные шероховатости, проявившиеся во взаимоотношениях участников этой встречи. И было, кстати, проброшено, что для Зеленского это был отнюдь не самый удачный выезд за границу", - сказал Ушаков журналистам. Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств - Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Президент США Дональд Трамп покинул встречу досрочно.
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россия, канада, сша, владимир зеленский, владимир путин, g7, си цзиньпин
Россия, Канада, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, G7, Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин обсудили появление Зеленского на саммите G7
Путин и Си Цзиньпин: для Зеленского G7 была не самым удачным выездом за границу