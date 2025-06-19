https://ria.ru/20250619/razgovor-2023875940.html

Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025

Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Политики обсудили ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:02:00+03:00

2025-06-19T13:02:00+03:00

2025-06-19T13:46:00+03:00

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

в мире

ближний восток

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991455608_0:68:3218:1879_1920x0_80_0_0_c3ec04915fd0962ff1ab4abbf065dd33.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о новой встрече.Главное — в материале РИА Новости.О конфликте Израиля и Ирана"Китайский лидер высказался, что такого рода посредничество могло бы послужить деэскалации нынешней важнейшей ситуации".О встрече в Китае"Второго сентября будут проведены полномасштабные двухсторонние переговоры".О саммите G7"Лидеры обсудили итоги состоявшейся на днях встречи "семерки" в Канаде. В частности, отметили известные шероховатости, проявившиеся во взаимоотношениях участников этой встречи".О сотрудничестве Москвы и Пекина"Лидеры России и Китая подчеркнули взаимную заинтересованность, еще более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки дня, координировать усилия в рамках БРИКС, ШОС, ООН и на других международных площадках".Заявления Си Цзиньпина привело CCTV:

https://ria.ru/20250514/sdelka-2016751172.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

россия

китай

ближний восток

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, в мире, ближний восток, обострение отношений сша и ирана, оон, g7, брикс, израиль