Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке
Ушаков: Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о новой встрече.
Главное — в материале РИА Новости.
О конфликте Израиля и Ирана
- Россия и КНР придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН, подчеркнул Ушаков.
- Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации не имеет силового решения.
- Си Цзиньпин считает, что Россия помогла бы в деэскалации конфликта:
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"Китайский лидер высказался, что такого рода посредничество могло бы послужить деэскалации нынешней важнейшей ситуации".
- Путин подтвердил готовность делать посреднические шаги.
О встрече в Китае
- Лидеры договорились увидеться 31 августа — 3 сентября в Китае:
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"Второго сентября будут проведены полномасштабные двухсторонние переговоры".
О саммите G7
- Путин и Си Цзиньпин затронули в разговоре итоги мероприятия:
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"Лидеры обсудили итоги состоявшейся на днях встречи "семерки" в Канаде. В частности, отметили известные шероховатости, проявившиеся во взаимоотношениях участников этой встречи".
- Для Зеленского поездка в Канаду стало отнюдь не самым удачным выездом за границу, отметил Ушаков.
О сотрудничестве Москвы и Пекина
- Политики также обсудили двусторонние отношения:
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"Лидеры России и Китая подчеркнули взаимную заинтересованность, еще более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки дня, координировать усилия в рамках БРИКС, ШОС, ООН и на других международных площадках".
- Разговор длился примерно час и носил дружеский характер.
- Путин поздравил Си Цзиньпина с прошедшим днем рождения.
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Заявления Си Цзиньпина привело CCTV:
- ситуация на Ближнем Востоке является критической;
- Китай продолжит укреплять координацию со всеми сторонами, чтобы играть конструктивную роль в восстановлении мира;
- необходимо вернуть иранскую ядерную проблему на путь политического урегулирования посредством диалога;
- крупные державы, имеющие особое влияние на Иран и Израиль, должны прилагать усилия для деэскалации;
- стороны конфликта, особенно Тель-Авив, должны прекратить огонь как можно скорее.