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Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
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13:02 19.06.2025 (обновлено: 13:46 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/razgovor-2023875940.html
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке
Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Политики обсудили ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:02:00+03:00
2025-06-19T13:46:00+03:00
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
в мире
ближний восток
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о новой встрече.Главное — в материале РИА Новости.О конфликте Израиля и Ирана"Китайский лидер высказался, что такого рода посредничество могло бы послужить деэскалации нынешней важнейшей ситуации".О встрече в Китае"Второго сентября будут проведены полномасштабные двухсторонние переговоры".О саммите G7"Лидеры обсудили итоги состоявшейся на днях встречи "семерки" в Канаде. В частности, отметили известные шероховатости, проявившиеся во взаимоотношениях участников этой встречи".О сотрудничестве Москвы и Пекина"Лидеры России и Китая подчеркнули взаимную заинтересованность, еще более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки дня, координировать усилия в рамках БРИКС, ШОС, ООН и на других международных площадках".Заявления Си Цзиньпина привело CCTV:
https://ria.ru/20250514/sdelka-2016751172.html
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россия
китай
ближний восток
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, в мире, ближний восток, обострение отношений сша и ирана, оон, g7, брикс, израиль
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, В мире, Ближний Восток, Обострение отношений США и Ирана, ООН, G7, БРИКС, Израиль
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке

Ушаков: Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о новой встрече.
Главное — в материале РИА Новости.

О конфликте Израиля и Ирана

  • Россия и КНР придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН, подчеркнул Ушаков.
  • Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации не имеет силового решения.
  • Си Цзиньпин считает, что Россия помогла бы в деэскалации конфликта:
«
"Китайский лидер высказался, что такого рода посредничество могло бы послужить деэскалации нынешней важнейшей ситуации".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента
  • Путин подтвердил готовность делать посреднические шаги.

О встрече в Китае

  • Лидеры договорились увидеться 31 августа — 3 сентября в Китае:
«
"Второго сентября будут проведены полномасштабные двухсторонние переговоры".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента

О саммите G7

  • Путин и Си Цзиньпин затронули в разговоре итоги мероприятия:
«
"Лидеры обсудили итоги состоявшейся на днях встречи "семерки" в Канаде. В частности, отметили известные шероховатости, проявившиеся во взаимоотношениях участников этой встречи".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента
  • Для Зеленского поездка в Канаду стало отнюдь не самым удачным выездом за границу, отметил Ушаков.

О сотрудничестве Москвы и Пекина

  • Политики также обсудили двусторонние отношения:
«
"Лидеры России и Китая подчеркнули взаимную заинтересованность, еще более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки дня, координировать усилия в рамках БРИКС, ШОС, ООН и на других международных площадках".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента
  • Разговор длился примерно час и носил дружеский характер.
  • Путин поздравил Си Цзиньпина с прошедшим днем рождения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Россия и Китай готовят сделку века
14 мая, 08:00
Заявления Си Цзиньпина привело CCTV:
  • ситуация на Ближнем Востоке является критической;
  • Китай продолжит укреплять координацию со всеми сторонами, чтобы играть конструктивную роль в восстановлении мира;
  • необходимо вернуть иранскую ядерную проблему на путь политического урегулирования посредством диалога;
  • крупные державы, имеющие особое влияние на Иран и Израиль, должны прилагать усилия для деэскалации;
  • стороны конфликта, особенно Тель-Авив, должны прекратить огонь как можно скорее.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
РоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинЮрий УшаковВ миреБлижний ВостокОбострение отношений США и ИранаООНG7БРИКСИзраиль
 
 
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