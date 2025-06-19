https://ria.ru/20250619/putin--2023890301.html

Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Россия и Китай будут вместе

Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Россия и Китай будут вместе - РИА Новости, 19.06.2025

Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Россия и Китай будут вместе

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подчеркнули, что Россия и Китай вместе сейчас, и будут вместе и в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:37:00+03:00

2025-06-19T13:37:00+03:00

2025-06-19T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подчеркнули, что Россия и Китай вместе сейчас, и будут вместе и в будущем, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент и председатель подчеркнули, что мы были вместе тогда, мы вместе и сейчас, и будем вместе в будущем", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20241126/lavrov--1985754340.html

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си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин, китай, россия, в мире