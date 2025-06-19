https://ria.ru/20250619/putin--2023890301.html
Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Россия и Китай будут вместе
Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Россия и Китай будут вместе - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Россия и Китай будут вместе
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подчеркнули, что Россия и Китай вместе сейчас, и будут вместе и в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:37:00+03:00
2025-06-19T13:37:00+03:00
2025-06-19T13:37:00+03:00
си цзиньпин
юрий ушаков
владимир путин
китай
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015940560_0:259:2968:1929_1920x0_80_0_0_3ce9a271f8dec0bb5a9ef0d7d4b946c6.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подчеркнули, что Россия и Китай вместе сейчас, и будут вместе и в будущем, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент и председатель подчеркнули, что мы были вместе тогда, мы вместе и сейчас, и будем вместе в будущем", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20241126/lavrov--1985754340.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015940560_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b65610f804d813874d6bf316f74187d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин, китай, россия, в мире
Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Китай, Россия, В мире
Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Россия и Китай будут вместе
Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Россия и Китай вместе и сейчас, и в будущем