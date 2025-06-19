https://ria.ru/20250619/programma-2024008980.html

Программа визита Путина в Китай еще не готовится, заявил Ушаков

Программа визита Путина в Китай еще не готовится, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.06.2025

Программа визита Путина в Китай еще не готовится, заявил Ушаков

Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай еще не готовится, определены даты и главные общие параметры, заявил помощник российского... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:10:00+03:00

2025-06-19T18:10:00+03:00

2025-06-19T18:26:00+03:00

китай

россия

владимир путин

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юрий ушаков

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шос

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай еще не готовится, определены даты и главные общие параметры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.В четверг Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином."Программа визита еще не готовится. Еще время много у нас, чтобы подготовиться. Сейчас главное, что определены даты, общие главные параметры, что будет происходить в Китае в течение этих дней", - сказал помощник президента в интервью "Известиям".Ушаков отметил, что у Путина в Китае будет много мероприятий.

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китай, россия, владимир путин, япония, юрий ушаков, си цзиньпин, шос, политика