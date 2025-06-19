https://ria.ru/20250619/kuratory-2023779735.html

Вован и Лексус хотели бы позвонить кураторам call-центров с Украины

Вован и Лексус хотели бы позвонить кураторам call-центров с Украины - РИА Новости, 19.06.2025

Вован и Лексус хотели бы позвонить кураторам call-центров с Украины

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотели бы позвонить кураторам call-центров, работающих на Украине, чтобы выяснить как они... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:18:00+03:00

2025-06-19T07:18:00+03:00

2025-06-19T07:18:00+03:00

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владимир кузнецов (вован)

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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотели бы позвонить кураторам call-центров, работающих на Украине, чтобы выяснить как они действуют при обмане россиян, рассказал РИА Новости Владимир Кузнецов. В среду пранкеры на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ, перехватили звонок телефонного мошенника и поговорили с ним. "Наверное, если брать сегодняшнюю тему мошенников, то хотелось бы, конечно, выявить именно тех самых кураторов, владельцев. Они, в принципе, известны, но именно пообщаться с ними о том, как они руководят, сколько один call-центр приносит им лично прибыли, сколько они там якобы отдают на ВСУ, сколько действительно отдают, сколько себе забирают", - сказал пранкер, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости после выступления на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ в Петербурге. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/moshenniki-2023667200.html

https://ria.ru/20250428/vovan-2013874088.html

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украина, санкт-петербург, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), вооруженные силы украины