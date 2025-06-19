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Вован и Лексус хотели бы позвонить кураторам call-центров с Украины - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
07:18 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kuratory-2023779735.html
Вован и Лексус хотели бы позвонить кураторам call-центров с Украины
Вован и Лексус хотели бы позвонить кураторам call-центров с Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Вован и Лексус хотели бы позвонить кураторам call-центров с Украины
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотели бы позвонить кураторам call-центров, работающих на Украине, чтобы выяснить как они... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:18:00+03:00
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пмэф-2025
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санкт-петербург
владимир кузнецов (вован)
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотели бы позвонить кураторам call-центров, работающих на Украине, чтобы выяснить как они действуют при обмане россиян, рассказал РИА Новости Владимир Кузнецов. В среду пранкеры на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ, перехватили звонок телефонного мошенника и поговорили с ним. "Наверное, если брать сегодняшнюю тему мошенников, то хотелось бы, конечно, выявить именно тех самых кураторов, владельцев. Они, в принципе, известны, но именно пообщаться с ними о том, как они руководят, сколько один call-центр приносит им лично прибыли, сколько они там якобы отдают на ВСУ, сколько действительно отдают, сколько себе забирают", - сказал пранкер, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости после выступления на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ в Петербурге. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/moshenniki-2023667200.html
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украина, санкт-петербург, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), вооруженные силы украины
ПМЭФ-2025, Украина, Санкт-Петербург, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Вооруженные силы Украины
Вован и Лексус хотели бы позвонить кураторам call-центров с Украины

Вован и Лексус хотят позвонить кураторам call-центров, чтобы узнать схемы обмана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПранкеры Лексус и Вован
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пранкеры Лексус и Вован. Архивное фото
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотели бы позвонить кураторам call-центров, работающих на Украине, чтобы выяснить как они действуют при обмане россиян, рассказал РИА Новости Владимир Кузнецов.
В среду пранкеры на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ, перехватили звонок телефонного мошенника и поговорили с ним.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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"Наверное, если брать сегодняшнюю тему мошенников, то хотелось бы, конечно, выявить именно тех самых кураторов, владельцев. Они, в принципе, известны, но именно пообщаться с ними о том, как они руководят, сколько один call-центр приносит им лично прибыли, сколько они там якобы отдают на ВСУ, сколько действительно отдают, сколько себе забирают", - сказал пранкер, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости после выступления на сессии фестиваля Т-Двор "Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством", который проходит в рамках ПМЭФ в Петербурге.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025УкраинаСанкт-ПетербургВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Вооруженные силы Украины
 
 
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