https://ria.ru/20250619/iran-2024028623.html

Иран пригрозил продолжать удары по Израилю до выплаты репараций

Иран пригрозил продолжать удары по Израилю до выплаты репараций - РИА Новости, 20.06.2025

Иран пригрозил продолжать удары по Израилю до выплаты репараций

Иран продолжит наносить удары по Израилю, пока он не выплатит исламской республике репарации, следует из заявления Высшего совета национальной безопасности... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-19T19:15:00+03:00

2025-06-19T19:15:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 июн — РИА Новости. Иран продолжит наносить удары по Израилю, пока он не выплатит исламской республике репарации, следует из заявления Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики. "Расплата будет продолжаться до тех пор, пока наш враг не будет наказан и не будут выплачены репарации (Ирану. — Прим. ред.)", — цитирует иранское госагентство IRNA заявление ведомства. Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции