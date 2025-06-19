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Иран заявил об ударах по объектам в Хайфе и Тель-Авиве

Иран заявил об ударах по объектам в Хайфе и Тель-Авиве - РИА Новости, 19.06.2025

Иран заявил об ударах по объектам в Хайфе и Тель-Авиве

Иран нанес удары по объектам в Хайфе и Тель-Авиве, сообщил Корпус стражей исламской революции. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:33:00+03:00

2025-06-19T17:33:00+03:00

2025-06-19T18:30:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 июн — РИА Новости. Иран нанес удары по объектам в Хайфе и Тель-Авиве, сообщил Корпус стражей исламской революции."Началась новая волна комбинированных ударов с привлечением ракет и БПЛА по военным объектам и промышленным центрам в городах Хайфа и Тель-Авив, связанным с военной промышленностью Израиля", — цитирует IRIB заявление КСИР.Подобности атаки:В четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране. Он обвинил Иран в обстрелах больниц и жилых районов.ЦАХАЛ, в свою очередь, в четверг нанесла удары по ядерным объектам в трех городах: Араке, Хондабе и Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила атаки и уведомила о них МАГАТЭ.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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