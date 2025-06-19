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Иран заявил об ударах по объектам в Хайфе и Тель-Авиве - РИА Новости, 19.06.2025
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17:33 19.06.2025 (обновлено: 18:30 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/iran-2023990924.html
Иран заявил об ударах по объектам в Хайфе и Тель-Авиве
Иран заявил об ударах по объектам в Хайфе и Тель-Авиве - РИА Новости, 19.06.2025
Иран заявил об ударах по объектам в Хайфе и Тель-Авиве
Иран нанес удары по объектам в Хайфе и Тель-Авиве, сообщил Корпус стражей исламской революции. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:33:00+03:00
2025-06-19T18:30:00+03:00
в мире
тель-авив
иран
хайфа
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕГЕРАН, 19 июн — РИА Новости. Иран нанес удары по объектам в Хайфе и Тель-Авиве, сообщил Корпус стражей исламской революции."Началась новая волна комбинированных ударов с привлечением ракет и БПЛА по военным объектам и промышленным центрам в городах Хайфа и Тель-Авив, связанным с военной промышленностью Израиля", — цитирует IRIB заявление КСИР.Подобности атаки:В четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране. Он обвинил Иран в обстрелах больниц и жилых районов.ЦАХАЛ, в свою очередь, в четверг нанесла удары по ядерным объектам в трех городах: Араке, Хондабе и Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила атаки и уведомила о них МАГАТЭ.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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в мире, тель-авив, иран, хайфа, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), исраэль кац, магатэ
В мире, Тель-Авив, Иран, Хайфа, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Исраэль Кац, МАГАТЭ
Иран заявил об ударах по объектам в Хайфе и Тель-Авиве

КСИР заявил об ударах по военным целям в Хайфе и Тель-Авиве

© Getty Images / Anadolu / Nir KeidarПоследствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Nir Keidar
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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ТЕГЕРАН, 19 июн — РИА Новости. Иран нанес удары по объектам в Хайфе и Тель-Авиве, сообщил Корпус стражей исламской революции.
"Началась новая волна комбинированных ударов с привлечением ракет и БПЛА по военным объектам и промышленным центрам в городах Хайфа и Тель-Авив, связанным с военной промышленностью Израиля", — цитирует IRIB заявление КСИР.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости
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Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
Подобности атаки:
  • Иран задействовал более 100 беспилотников для поражения противоракетных комплексов ЦАХАЛ;
  • КСИР намерен нарастить ракетные удары по целям и военной промышленности Израиля.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости
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Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
В четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране. Он обвинил Иран в обстрелах больниц и жилых районов.
ЦАХАЛ, в свою очередь, в четверг нанесла удары по ядерным объектам в трех городах: Араке, Хондабе и Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила атаки и уведомила о них МАГАТЭ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Мерц сделал грязную работу — не только за Израиль
08:00
 
В миреТель-АвивИранХайфаВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Исраэль КацМАГАТЭ
 
 
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