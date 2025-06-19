Иран заявил об ударах по объектам в Хайфе и Тель-Авиве
КСИР заявил об ударах по военным целям в Хайфе и Тель-Авиве
© Getty Images / Anadolu / Nir KeidarПоследствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
© Getty Images / Anadolu / Nir Keidar
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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ТЕГЕРАН, 19 июн — РИА Новости. Иран нанес удары по объектам в Хайфе и Тель-Авиве, сообщил Корпус стражей исламской революции.
"Началась новая волна комбинированных ударов с привлечением ракет и БПЛА по военным объектам и промышленным центрам в городах Хайфа и Тель-Авив, связанным с военной промышленностью Израиля", — цитирует IRIB заявление КСИР.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
Подобности атаки:
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
Здание в финансовом квартале Тель-Авива, поврежденное в результате ракетной атаки Ирана
В четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить удары по правительственным целям в Тегеране. Он обвинил Иран в обстрелах больниц и жилых районов.
ЦАХАЛ, в свою очередь, в четверг нанесла удары по ядерным объектам в трех городах: Араке, Хондабе и Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила атаки и уведомила о них МАГАТЭ.
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Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.