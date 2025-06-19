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Более 500 россиян выехало из Ирана с 14 июня

Более 500 россиян выехало из Ирана с 14 июня - РИА Новости, 19.06.2025

Более 500 россиян выехало из Ирана с 14 июня

Около 550 граждан России выехало из Ирана с 14 июня, из Израиля за то же время - более 120 человек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:27:00+03:00

2025-06-19T15:27:00+03:00

2025-06-19T15:27:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Около 550 граждан России выехало из Ирана с 14 июня, из Израиля за то же время - более 120 человек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Всего с 14 июня из Ирана в Азербайджан и Армению для вылета из Баку и Еревана далее выехало около 550 человек (граждан России - ред.)... Из Израиля выехало более 120 человек, это и музыкальные коллективы, и паломники, и туристы", - сказала Захарова на брифинге на ПМЭФ в четверг. Она уточнила, что в выезде из этих стран помогают МИД и российские посольства в Иране, Израиле, Ираке, Кувейте, Турции и других странах, в том числе они оказывают помощь в выезде делегаций и временно командированных сотрудников российских ведомств, организаций и экономических операторов, а также членов семей загранучреждений. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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