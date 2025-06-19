https://ria.ru/20250619/husnullin-2023760562.html

Хуснуллин оценил сроки приезда специалистов из КНДР в Курскую область

Хуснуллин оценил сроки приезда специалистов из КНДР в Курскую область - РИА Новости, 19.06.2025

Хуснуллин оценил сроки приезда специалистов из КНДР в Курскую область

Сроки прибытия специалистов из КНДР в Курскую область пока непонятны, это очень большая организационная работа, которая уже ведется, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:15:00+03:00

2025-06-19T03:15:00+03:00

2025-06-19T03:15:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

сергей шойгу

владимир путин

ким чен ын

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сроки прибытия специалистов из КНДР в Курскую область пока непонятны, это очень большая организационная работа, которая уже ведется, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости. Ранее Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. Он сообщил, в частности, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию шесть тысяч северокорейских военных для восстановления Курской области: саперов и строителей. "По срокам пока непонятно, сейчас приедут - посмотрят. Ведь что такое "приедут"? Надо понять, где они будут жить, кто их будет снабжать материалами, кто будет делать проектно-сметную документацию, какая техника будет использоваться. Это очень большая организационная схема. Чтобы иностранцы приехали и начали там работать завтра - это непросто. Это большая организационная работа, мы сейчас занимаемся", - сказал Хуснуллин журналистам в ответ на вопрос РИА Новости о сроках прибытия специалистов из КНДР. Он подчеркнул, что приграничье будет быстро восстановлено, как только появится такая возможность с точки зрения оперативной обстановки. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250604/shoygu-2020950370.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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россия, кндр (северная корея), пхеньян, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын