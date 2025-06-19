https://ria.ru/20250619/briks-2023879785.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили создание инвестиционной платформы БРИКС

Путин и Си Цзиньпин обсудили создание инвестиционной платформы БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудили создание инвестиционной платформы БРИКС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили российские инициативы по созданию инвестиционной платформы... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:11:00+03:00

2025-06-19T13:11:00+03:00

2025-06-19T13:11:00+03:00

россия

китай

рио-де-жанейро (город)

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

брикс

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили российские инициативы по созданию инвестиционной платформы БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В преддверии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро в начале июля мы проведем саммит, главы государств затронули вопрос продвижения российских инициатив, которые были выдвинуты на прошлогоднем саммите объединения БРИКС в Казани. Эти инициативы касаются, в частности, новой инвестиционной платформы. Ее задача - содействие экономическому росту наших стран и партнеров среди представителей Глобального Юга", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250619/briks-2023851817.html

россия

китай

рио-де-жанейро (город)

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Ольга Фомченкова

россия, китай, рио-де-жанейро (город), юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, брикс, экономика