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Путин и Си Цзиньпин обсудили создание инвестиционной платформы БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025
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13:11 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/briks-2023879785.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили создание инвестиционной платформы БРИКС
Путин и Си Цзиньпин обсудили создание инвестиционной платформы БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудили создание инвестиционной платформы БРИКС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили российские инициативы по созданию инвестиционной платформы... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:11:00+03:00
2025-06-19T13:11:00+03:00
россия
китай
рио-де-жанейро (город)
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
брикс
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили российские инициативы по созданию инвестиционной платформы БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В преддверии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро в начале июля мы проведем саммит, главы государств затронули вопрос продвижения российских инициатив, которые были выдвинуты на прошлогоднем саммите объединения БРИКС в Казани. Эти инициативы касаются, в частности, новой инвестиционной платформы. Ее задача - содействие экономическому росту наших стран и партнеров среди представителей Глобального Юга", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, китай, рио-де-жанейро (город), юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, брикс, экономика
Россия, Китай, Рио-де-Жанейро (город), Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС, Экономика
Путин и Си Цзиньпин обсудили создание инвестиционной платформы БРИКС

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили инициативы по созданию инвесплатформы БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили российские инициативы по созданию инвестиционной платформы БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В преддверии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро в начале июля мы проведем саммит, главы государств затронули вопрос продвижения российских инициатив, которые были выдвинуты на прошлогоднем саммите объединения БРИКС в Казани. Эти инициативы касаются, в частности, новой инвестиционной платформы. Ее задача - содействие экономическому росту наших стран и партнеров среди представителей Глобального Юга", - сказал Ушаков журналистам.
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РоссияКитайРио-де-Жанейро (город)Юрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинБРИКСЭкономика
 
 
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