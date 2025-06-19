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Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по самым острым вопросам
Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по самым острым вопросам - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по самым острым вопросам
Обмен мнениями в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был весьма полезным, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:27:00+03:00
2025-06-19T13:27:00+03:00
2025-06-19T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обмен мнениями в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был весьма полезным, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Как наш президент, так и председатель КНР сказали в завершение, что они очень удовлетворены состоявшимся обменом мнениями. Он - обмен мнениями - был действительно весьма полезным, поскольку касался самых острых вопросов, которые сейчас стоят на повестке дня как в международном плане, так и в плане развития наших двухсторонних отношений и контактов", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html
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РИА Новости
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Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по самым острым вопросам
Ушаков назвал обмен мнениями в ходе беседы Путина и Си Цзиньпина весьма полезным