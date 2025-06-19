https://ria.ru/20250619/beseda-2023886323.html

Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по самым острым вопросам

Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по самым острым вопросам - РИА Новости, 19.06.2025

Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по самым острым вопросам

Обмен мнениями в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был весьма полезным, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:27:00+03:00

2025-06-19T13:27:00+03:00

2025-06-19T13:27:00+03:00

россия

китай

москва

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991455608_0:68:3218:1879_1920x0_80_0_0_c3ec04915fd0962ff1ab4abbf065dd33.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Обмен мнениями в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был весьма полезным, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Как наш президент, так и председатель КНР сказали в завершение, что они очень удовлетворены состоявшимся обменом мнениями. Он - обмен мнениями - был действительно весьма полезным, поскольку касался самых острых вопросов, которые сейчас стоят на повестке дня как в международном плане, так и в плане развития наших двухсторонних отношений и контактов", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, москва, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире