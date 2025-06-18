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США вошли в тройку самых активных зрителей Rutube за рубежом в 2025 году
США вошли в тройку самых активных зрителей Rutube за рубежом в 2025 году - РИА Новости, 18.06.2025
США вошли в тройку самых активных зрителей Rutube за рубежом в 2025 году
Зрители из Соединенных Штатов Америки в 2025 году заняли второе место среди самых активных пользователей российской платформы Rutube за рубежом, уступив лишь... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:35:00+03:00
2025-06-18T15:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Зрители из Соединенных Штатов Америки в 2025 году заняли второе место среди самых активных пользователей российской платформы Rutube за рубежом, уступив лишь Казахстану, заявил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров. "В 2025 году тройку лидеров назову. Естественно, Казахстан - там много русскоговорящих, 147 миллионов просмотров. На третьем месте - Белоруссия, тоже очевидно, 126 миллионов просмотров. Ну и любопытно, что на втором месте США со 144 миллионами просмотров, потому что "нью-йоркщина родная", много русскоговорящих людей", - рассказал он о платформе Rutube, выступая на сессии ПМЭФ "Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы". Rutube - это российская видеоплатформа, аналог YouTube, предназначенная для размещения, просмотра и распространения видеоконтента. Платформа входит в группу "Газпром-Медиа". Петербургский международный эконоический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/rutube-2023558208.html
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технологии, казахстан, белоруссия, сша, александр жаров, rutube, газпром-медиа холдинг, youtube, в мире
ПМЭФ-2025, Технологии, Казахстан, Белоруссия, США, Александр Жаров, Rutube, Газпром-Медиа Холдинг, YouTube, В мире
США вошли в тройку самых активных зрителей Rutube за рубежом в 2025 году
Жаров: США стали вторыми по активности зарубежными зрителями Rutube в 2025 году