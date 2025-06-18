https://ria.ru/20250618/zdunov-2023674411.html

Глава Мордовии рассказал на ПМЭФ о демографической политике

Глава Мордовии рассказал на ПМЭФ о демографической политике - РИА Новости, 18.06.2025

Глава Мордовии рассказал на ПМЭФ о демографической политике

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о самых важных направлениях работы по демографической политике на площадке Петербургского международного экономического... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:55:00+03:00

2025-06-18T18:55:00+03:00

2025-06-18T18:55:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

пмэф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о самых важных направлениях работы по демографической политике на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона. Сессия "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика" стала одним из главных мероприятий первого дня форума. Здунов, который по поручению президента России возглавил комиссию Госсовета по направлению "Семья", подчеркнул эффект прошедшего Года семьи – его итогом стал четкий план для дальнейших действий. Один из главных принципов в этой работе – уважение и почет в обществе к многодетным семьям и всем, кто делает выбор в пользу рождения ребенка. "Здунов обозначил принципиально важные направления в работе комиссии Госсовета России по направлению "Семья": развитие системы поддержки семьи с детьми, создание сбалансированных условий для работы и семьи, особенно это касается женщин, которые приняли решение о рождении ребенка, укрепление традиционных семейных ценностей, новые меры социальной поддержки и решение жилищных вопросов", - говорится в сообщении. Было отмечено, что важнейшая задача – придать эффективным региональным практикам федеральный уровень. В Мордовии, например, уделяют большое внимание репродуктивному здоровью и воспитанию традиционных семейных ценностей с самого раннего возраста – проект называется "Тонкая материя". Также в республике принята программа по предоставлению бюджетникам социального жилья в найм с правом последующего выкупа, уже несколько лет действует мера по полному погашению ипотеку при рождении четвертого ребенка. В ходе сессии было отмечено, что Мордовия стала первым субъектом, где был принят закон об ответственности врачей за склонение женщин к аборту. Сейчас уже 23 региона ввели у себя эту инициативу. Также республика была отмечена как лидер по поддержке общественных инициатив, в частности проекта по поддержке беременных женщин "Здравствуй, мама!". "Полностью поддерживаю защиту традиционных духовно-нравственных ценностей российского народа – здесь губернаторы должны объединяться, не пропуская на этот фронт никого, кто мыслит по-другому", - подчеркнул глава Мордовии. Также первостепенными факторами остаются снижение младенческой смертности, обеспечение безопасных родов для женщин и плотное взаимодействие государства и работодателей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023639550.html

https://ria.ru/20250612/mordoviya-2022541413.html

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россия, артем здунов, республика мордовия, пмэф