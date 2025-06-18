https://ria.ru/20250618/vostok-2023472557.html

МИД России заявил о ядерной угрозе на Ближнем Востоке

МИД России заявил о ядерной угрозе на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025

МИД России заявил о ядерной угрозе на Ближнем Востоке

Конфликт Ирана и Израиля ведет не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру, поскольку удары наносятся по ядерным объектам, и ядерная угроза имеет здесь... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:15:00+03:00

2025-06-18T08:15:00+03:00

2025-06-18T08:23:00+03:00

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Конфликт Ирана и Израиля ведет не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру, поскольку удары наносятся по ядерным объектам, и ядерная угроза имеет здесь практическое измерение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это всё (конфликт Ирана и Израиля - ред.) ведёт не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она подчеркнула, что Иран имеет и будет иметь право на атомные объекты, а удары по ним являются глобальной угрозой.Захарова добавила, что ядерная угроза в этом конфликте имеет реальное значение."В данном случае говорить-то надо о ядерной угрозе, которая имеет абсолютно не гипотетическое измерение, а практическое", - подчеркнула Захарова.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250618/izrail-2023468231.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года, в мире