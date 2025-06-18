https://ria.ru/20250618/volga-2023461883.html

Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги

Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги - РИА Новости, 18.06.2025

Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги

Ученые выявили сдвиг зоны смешения пресных и морских вод и смещение естественного цикла размножения рыб в дельте Волги, это связано с низкими показателями стока РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T06:03:00+03:00

2025-06-18T06:03:00+03:00

2025-06-18T11:06:00+03:00

каспийское море

российская академия наук

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ученые выявили сдвиг зоны смешения пресных и морских вод и смещение естественного цикла размножения рыб в дельте Волги, это связано с низкими показателями стока реки во время весеннего половодья этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. По информации института, российские ученые завершили экспедицию в дельту Волги и Северный Каспий, проведенную с целью изучения влияния уменьшения объема стока реки и падения уровня Каспийского моря на состояние местной экосистемы. "Впервые с 2021 года ученым удалось обнаружить зону смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от острова Малый Жемчужный. <…> Полученные результаты показывают, что присутствие зоны смешения в непосредственной близости от края дельты связано с крайне низкими показателями стока Волги во время весеннего половодья текущего года", — говорится в сообщении. По словам руководителя лаборатории биогидрохимии Александра Полухина, анализ собранных образцов продемонстрировал высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значения pH в исследуемых акваториях, свидетельствующий о высокой продуктивности среды обитания водных организмов. При этом низкая вода в реке привела к смещению естественного цикла размножения многих промысловых видов рыб, включая эндемика Каспийского моря — воблу. "Для корректной оценки долгосрочных последствий маловодья на биологическое разнообразие региона потребуются дальнейшие исследования", — добавил ученый. По итогам этой и прошедших научных экспедиций будут подготовлены обоснования для создания сети морских охраняемых природных акваторий в Северном Каспийском море, отметили в институте.

https://ria.ru/20250523/rosvodresursy-2018568587.html

https://ria.ru/20250419/volga-2012225519.html

каспийское море

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каспийское море, российская академия наук