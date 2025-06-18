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Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги - РИА Новости, 18.06.2025
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06:03 18.06.2025 (обновлено: 11:06 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/volga-2023461883.html
Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги
Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги - РИА Новости, 18.06.2025
Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги
Ученые выявили сдвиг зоны смешения пресных и морских вод и смещение естественного цикла размножения рыб в дельте Волги, это связано с низкими показателями стока РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:03:00+03:00
2025-06-18T11:06:00+03:00
каспийское море
российская академия наук
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ученые выявили сдвиг зоны смешения пресных и морских вод и смещение естественного цикла размножения рыб в дельте Волги, это связано с низкими показателями стока реки во время весеннего половодья этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. По информации института, российские ученые завершили экспедицию в дельту Волги и Северный Каспий, проведенную с целью изучения влияния уменьшения объема стока реки и падения уровня Каспийского моря на состояние местной экосистемы. "Впервые с 2021 года ученым удалось обнаружить зону смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от острова Малый Жемчужный. &lt;…&gt; Полученные результаты показывают, что присутствие зоны смешения в непосредственной близости от края дельты связано с крайне низкими показателями стока Волги во время весеннего половодья текущего года", — говорится в сообщении. По словам руководителя лаборатории биогидрохимии Александра Полухина, анализ собранных образцов продемонстрировал высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значения pH в исследуемых акваториях, свидетельствующий о высокой продуктивности среды обитания водных организмов. При этом низкая вода в реке привела к смещению естественного цикла размножения многих промысловых видов рыб, включая эндемика Каспийского моря — воблу. "Для корректной оценки долгосрочных последствий маловодья на биологическое разнообразие региона потребуются дальнейшие исследования", — добавил ученый. По итогам этой и прошедших научных экспедиций будут подготовлены обоснования для создания сети морских охраняемых природных акваторий в Северном Каспийском море, отметили в институте.
https://ria.ru/20250523/rosvodresursy-2018568587.html
https://ria.ru/20250419/volga-2012225519.html
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каспийское море, российская академия наук
Каспийское море, Российская академия наук
Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги

Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги из-за слабого половодья

© Фото : Андрей БелавинДельта Волги
Дельта Волги - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Андрей Белавин
Дельта Волги. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ученые выявили сдвиг зоны смешения пресных и морских вод и смещение естественного цикла размножения рыб в дельте Волги, это связано с низкими показателями стока реки во время весеннего половодья этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.
По информации института, российские ученые завершили экспедицию в дельту Волги и Северный Каспий, проведенную с целью изучения влияния уменьшения объема стока реки и падения уровня Каспийского моря на состояние местной экосистемы.
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"Впервые с 2021 года ученым удалось обнаружить зону смешения пресных и морских вод в непосредственной близости от острова Малый Жемчужный. <…> Полученные результаты показывают, что присутствие зоны смешения в непосредственной близости от края дельты связано с крайне низкими показателями стока Волги во время весеннего половодья текущего года", — говорится в сообщении.
По словам руководителя лаборатории биогидрохимии Александра Полухина, анализ собранных образцов продемонстрировал высокий уровень концентрации растворенного кислорода и значения pH в исследуемых акваториях, свидетельствующий о высокой продуктивности среды обитания водных организмов. При этом низкая вода в реке привела к смещению естественного цикла размножения многих промысловых видов рыб, включая эндемика Каспийского моря — воблу.
"Для корректной оценки долгосрочных последствий маловодья на биологическое разнообразие региона потребуются дальнейшие исследования", — добавил ученый.
По итогам этой и прошедших научных экспедиций будут подготовлены обоснования для создания сети морских охраняемых природных акваторий в Северном Каспийском море, отметили в институте.
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Каспийское мореРоссийская академия наук
 
 
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