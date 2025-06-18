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Марочко рассказал, как на Украине решают вопрос привлечения молодежи в ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
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19:40 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023686267.html
Марочко рассказал, как на Украине решают вопрос привлечения молодежи в ВСУ
Марочко рассказал, как на Украине решают вопрос привлечения молодежи в ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
Марочко рассказал, как на Украине решают вопрос привлечения молодежи в ВСУ
Проверки на предмет фиктивных студентов начались в ряде учебных заведений Украины в связи с провалом программы Киева по привлечению молодежи в армию, сообщил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:40:00+03:00
2025-06-18T19:40:00+03:00
в мире
украина
киев
запорожье
андрей марочко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Проверки на предмет фиктивных студентов начались в ряде учебных заведений Украины в связи с провалом программы Киева по привлечению молодежи в армию, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. В феврале министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. "В связи с провалом программы по привлечению молодёжи в ВСУ по всей Украине идут массовые проверки. В Запорожье ректорат Запорожского нацуниверситета подозревают в фиктивном зачислении мужчин на аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации. Только в этом вузе таких фиктивных студентов насчитали около 3 тысяч", - рассказал Марочко. Он уточнил, что вероятнее всего всеми выявленными "фиктивными студентами" займутся военкоматы.
https://ria.ru/20250529/vsu-2019706464.html
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в мире, украина, киев, запорожье, андрей марочко, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Запорожье, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал, как на Украине решают вопрос привлечения молодежи в ВСУ

Марочко: студентов Украины проверяют из-за провала с привлечением молодежи в ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Проверки на предмет фиктивных студентов начались в ряде учебных заведений Украины в связи с провалом программы Киева по привлечению молодежи в армию, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
В феврале министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.
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"В связи с провалом программы по привлечению молодёжи в ВСУ по всей Украине идут массовые проверки. В Запорожье ректорат Запорожского нацуниверситета подозревают в фиктивном зачислении мужчин на аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации. Только в этом вузе таких фиктивных студентов насчитали около 3 тысяч", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что вероятнее всего всеми выявленными "фиктивными студентами" займутся военкоматы.
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В миреУкраинаКиевЗапорожьеАндрей МарочкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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