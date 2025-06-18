https://ria.ru/20250618/turisty-2023576933.html

Российские туристы массово жалуются на работу зарубежных авиакомпаний

Российские туристы массово жалуются на работу зарубежных авиакомпаний - РИА Новости, 18.06.2025

Российские туристы массово жалуются на работу зарубежных авиакомпаний

Российские туристы массово жалуются на работу зарубежных авиакомпаний из-за конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении на сайте Ассоциации... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:05:00+03:00

2025-06-18T14:05:00+03:00

2025-06-18T14:05:00+03:00

туризм

россия

оаэ

дубай

ассоциация туроператоров россии (атор)

air arabia

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские туристы массово жалуются на работу зарубежных авиакомпаний из-за конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до 20 июня из-за закрытия воздушного пространства Ирана после конфронтации с Израилем. Однако 16 июня авиакомпания начала вывозные рейсы из ОАЭ для российских туристов, оставшихся там из-за перебоев в авиасообщении. Flydubai, наряду с Emirates и Etihad, продолжает выполнять рейсы между Россией и ОАЭ, но с изменениями в расписании и маршрутной сети (вылеты в Санкт-Петербург не производятся). "Российские туристы массово жалуются на работу зарубежных авиакомпаний в ходе ближневосточного кризиса… Перевозчики Air Arabia и Flydubai отказывают в посадке транзитным пассажирам и не информируют клиентов о статусе рейсов своевременно. Туроператоры несут убытки", - заявили в АТОР. По данным, которыми на данный момент располагает АТОР, были зафиксированы случаи, когда Air Arabia при отмене рейсов как из России, так и в Россию не возвращала пассажирам деньги за билеты, а только выдавала ваучеры на будущие перевозки (которые, очевидно, бесполезны при планировании возвращения в Россию на рейсах других авиакомпаний). "Компания также отказывалась привозить транзитных пассажиров в Шарджу из третьих стран, поскольку "не готова" (вопреки международным конвенциям) обеспечить их размещение в эмирате до обратного рейса в Россию", - говорится в сообщении. Там также сообщили, что компания не предоставляла пассажирам отмененных рейсов размещение, питание и транспорт и не компенсирует расходы, если турист понес их самостоятельно. Это актуально как для России, так и для ОАЭ, указали в ассоциации. Помимо этого, авиакомпания не обменивала билеты, а направляла пассажиров к туроператорам. "Они, в свою очередь, тоже не могли поменять билеты в выходные – это делается через представительство, а оно в выходные у Air Arabia не работает", - пояснили в АТОР. В ассоциации сообщили, что авиакомпания Flydubai "заставляла российских пассажиров, следующих из Мале (Мальдивы) в Дубай, подписывать документ, что они будут жить в Дубае и добираться из Дубая в Россию самостоятельно". В противном случае – отказывала в посадке на рейс, указали в АТОР. Также компания просила туроператоров не привозить пассажиров в российские аэропорты, так как не сможет всех разместить в ОАЭ, а потом оповещала пассажиров за несколько минут до регистрации на рейс о том, что регистрация уже начата, то есть не предоставляли заранее туроператору информацию о смене статуса рейса. Также компания отказывала в посадке на рейс пассажирам с вновь выписанными билетами. "Неясно, как авиакомпании будут возвращать деньги туристам и туроператорам. По данным экспертов туротрасли, от отмен, переносов и задержек рейсов пострадали сотни пассажиров двух авиакомпаний. Основной вопрос, который сохраняется у турбизнеса и пассажиров до сих пор – это возврат средств за отмененные рейсы. Порядок работы указанных авиакомпаний с туроператорами по этому вопросу на данный момент не установлен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/perelet-2023248503.html

https://ria.ru/20250615/oae-2022916513.html

https://ria.ru/20250613/reysy-2022675657.html

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россия, оаэ, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia