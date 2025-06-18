https://ria.ru/20250618/tramp-2023646346.html

Трамп анонсировал "нечто большое" на Ближнем Востоке на следующей неделе

Трамп анонсировал "нечто большое" на Ближнем Востоке на следующей неделе - РИА Новости, 18.06.2025

Трамп анонсировал "нечто большое" на Ближнем Востоке на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках эскалации на Ближнем Востоке на следующей неделе произойдет "нечто большое". РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:36:00+03:00

2025-06-18T17:36:00+03:00

2025-06-18T17:36:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

иран

дональд трамп

обострение отношений сша и ирана

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках эскалации на Ближнем Востоке на следующей неделе произойдет "нечто большое". "Я бы не сказал, что мы что-то выиграли уже, но мы достигли прогресса. Следующая неделя будет большой, а может еще скорее", - заявил Трамп журналистам на мероприятии снаружи Белого дома. Трамп вновь повторил, что не хотел бы обладания Ираном ядерного оружия, несмотря на заявления Тегерана об отсутствии таких намерений. "Никто же не скажет из присутствующих, что это хорошо, когда у враждебно настроенной страны есть ядерное оружие", - сказал президент США.

https://ria.ru/20250618/ekspert-2023561349.html

сша

ближний восток

иран

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в мире, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана