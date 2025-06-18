https://ria.ru/20250618/tegeran-2023672724.html

В центре Тегерана третий раз за день прогремели взрывы

В центре Тегерана третий раз за день прогремели взрывы - РИА Новости, 18.06.2025

В центре Тегерана третий раз за день прогремели взрывы

Третий раз за день в центральных районах Тегерана слышны звуки взрывов и работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:46:00+03:00

2025-06-18T18:46:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Третий раз за день в центральных районах Тегерана слышны звуки взрывов и работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщал, что в центре иранской столицы были слышны звуки трех мощных ударов, прозвучавших с паузой в несколько минут. Сила ударов сотрясла стены и окна здания, где находится корреспондент.Затем были слышны звуки мощных взрывов и активной работы ПВО.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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Обстановка на улицах Тегерана Улицы Ирана сегодня были непривычно пусты на фоне обстрелов, многие магазины закрыты, передаёт корреспондент РИА Новости из Тегерана 2025-06-18T18:46 true PT0M55S

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тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, в мире, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали