https://ria.ru/20250618/sovfed-2023537112.html

Совфед одобрил закон о защите русского языка

Совфед одобрил закон о защите русского языка - РИА Новости, 18.06.2025

Совфед одобрил закон о защите русского языка

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите русского языка в публичном пространстве. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:48:00+03:00

2025-06-18T11:48:00+03:00

2025-06-18T11:48:00+03:00

людмила нарусова

андрей клишас

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите русского языка в публичном пространстве. Законом предусматривается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale (скидка) или shop (магазин). Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Также документом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, включая законы "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс, что запрещает присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам. Такие наименования должны быть выполнены исключительно кириллицей. А также уточняется использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения. Ранее сенатор Людмила Нарусова во время обсуждения закона на заседании конституционного комитета Совфеда во вторник возмутилась отсутствием ответственности за нарушение законодательства о русском языке. Комитет взял мониторинг закона на контроль, а глава комитета Андрей Клишас предложил Нарусовой разработать предложения по административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты русского языка.

https://ria.ru/20250618/zakon-2023517870.html

https://ria.ru/20250617/rossiya-2023342648.html

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Варвара Скокшина

людмила нарусова, андрей клишас, совет федерации рф, общество