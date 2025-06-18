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Совфед одобрил закон о защите русского языка - РИА Новости, 18.06.2025
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11:48 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/sovfed-2023537112.html
Совфед одобрил закон о защите русского языка
Совфед одобрил закон о защите русского языка - РИА Новости, 18.06.2025
Совфед одобрил закон о защите русского языка
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите русского языка в публичном пространстве. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:48:00+03:00
2025-06-18T11:48:00+03:00
людмила нарусова
андрей клишас
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите русского языка в публичном пространстве. Законом предусматривается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale (скидка) или shop (магазин). Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Также документом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, включая законы "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс, что запрещает присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам. Такие наименования должны быть выполнены исключительно кириллицей. А также уточняется использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения. Ранее сенатор Людмила Нарусова во время обсуждения закона на заседании конституционного комитета Совфеда во вторник возмутилась отсутствием ответственности за нарушение законодательства о русском языке. Комитет взял мониторинг закона на контроль, а глава комитета Андрей Клишас предложил Нарусовой разработать предложения по административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты русского языка.
https://ria.ru/20250618/zakon-2023517870.html
https://ria.ru/20250617/rossiya-2023342648.html
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людмила нарусова, андрей клишас, совет федерации рф, общество
Людмила Нарусова, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о защите русского языка

Совфед одобрил закон о защите русского языка в публичном пространстве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о защите русского языка в публичном пространстве.
Законом предусматривается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale (скидка) или shop (магазин). Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
Учебник русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 11:12
Также документом предлагается внесение изменений в ряд нормативных актов, включая законы "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс, что запрещает присвоение иностранно звучащих названий жилым комплексам и микрорайонам. Такие наименования должны быть выполнены исключительно кириллицей. А также уточняется использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения.
Ранее сенатор Людмила Нарусова во время обсуждения закона на заседании конституционного комитета Совфеда во вторник возмутилась отсутствием ответственности за нарушение законодательства о русском языке. Комитет взял мониторинг закона на контроль, а глава комитета Андрей Клишас предложил Нарусовой разработать предложения по административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты русского языка.
Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Сенатор назвала закон о русском языке декларативным
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