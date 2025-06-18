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Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера - РИА Новости, 18.06.2025
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11:22 18.06.2025 (обновлено: 13:47 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/sovfed-2023523317.html
Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера
Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера - РИА Новости, 18.06.2025
Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера
Совет Федерации одобрил закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:22:00+03:00
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общество
технологии
россия
совет федерации рф
сергей боярский
госдума рф
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.Ключевые особенности приложения:Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство.В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.
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общество, технологии, россия, совет федерации рф, сергей боярский, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Совет Федерации РФ, Сергей Боярский, Госдума РФ
Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера

Совфед одобрил закон о создании в России национального мессенджера

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.

Ключевые особенности приложения:

  • объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов;
  • позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
  • если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев;
  • в будущем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;
  • позволит взаимодействовать с учащимися по вопросам обучения в школах, колледжах и организациях дополнительного образования;
  • государственные и муниципальные органы получат правовую возможность пользоваться нацсервисом при общении с гражданами;
  • обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;
  • подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;
  • приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.
Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство.
В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.
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ОбществоТехнологииРоссияСовет Федерации РФСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
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