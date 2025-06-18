https://ria.ru/20250618/sovfed-2023523317.html

Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера

Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера - РИА Новости, 18.06.2025

Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера

Совет Федерации одобрил закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:22:00+03:00

2025-06-18T11:22:00+03:00

2025-06-18T13:47:00+03:00

общество

технологии

россия

совет федерации рф

сергей боярский

госдума рф

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.Ключевые особенности приложения:Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство.В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.

https://ria.ru/20250609/mintsifra-2021738608.html

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2025

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общество, технологии, россия, совет федерации рф, сергей боярский, госдума рф