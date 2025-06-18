https://ria.ru/20250618/solntsev-2023672247.html

Евгений Солнцев обсудил вопросы сотрудничества с послом Казахстана

Евгений Солнцев обсудил вопросы сотрудничества с послом Казахстана - РИА Новости, 18.06.2025

Евгений Солнцев обсудил вопросы сотрудничества с послом Казахстана

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:45:00+03:00

2025-06-18T18:45:00+03:00

2025-06-18T18:45:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

оренбургская область

даурен абаев

казахстан

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что в рамках встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся укрепления приграничного сотрудничества, повышения пропускной способности инфраструктуры и развития торгово-экономических связей. Солнцев особо подчеркнул стратегическое значение партнерства с Республикой Казахстан. "Оренбургская область имеет самую протяженную границу с Казахстаном, граничит с тремя областями Республики. Нас связывают крепкие торгово-экономические отношения, и нет сомнения, что в дальнейшем партнерство будет таким же плодотворным и эффективным для обеих сторон. Новые вызовы, продиктованные текущей внешнеполитической ситуацией, становятся и новыми возможностями, в том числе для расширения сотрудничества", – приводит пресс-служба слова Солнцева. Участники встречи подчеркнули важность актуализации межгосударственной "Дорожной карты" развития автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска с синхронизацией сроков и мероприятий. Особое внимание было уделено комплексному развитию железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) "Илецк-1". Расположенная в городе Соль-Илецк, в 60 километрах от Оренбурга, станция "Илецк-1" является ключевым звеном в международном железнодорожном транзите. Через нее проходит кратчайший маршрут из Москвы в Китай, что позволяет сократить сроки доставки грузов до 12 суток. Благодаря инициативе ФГКУ "Росгранстрой" с июля 2023 года реализуются мероприятия некапитального характера на сумму порядка 339 миллионов рублей из федерального бюджета. Ожидается, что в результате модернизации фактическая пропускная способность ЖДПП увеличится в 1,5 раза. По итогам 2024 года объем отгрузок через станцию "Илецк-1" вырос на 4,06% по сравнению с 2023 годом и достиг 2,82 миллиона тонн, с прогнозируемым среднегодовым ростом от 14% до 20%. Оренбургская область подтвердила готовность к дальнейшему углублению взаимодействия с Республикой Казахстан по всем ключевым направлениям приграничной логистики, безопасности и промышленной кооперации, что способствует устойчивому развитию обоих регионов.

https://ria.ru/20250618/solntsev-2023637600.html

https://ria.ru/20250618/orenburg-2023632909.html

оренбургская область

казахстан

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евгений солнцев, оренбургская область, даурен абаев, казахстан