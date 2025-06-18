https://ria.ru/20250618/solntse-2023468082.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 18.06.2025

На Солнце произошла мощная вспышка

Минувшей ночью на Солнце произошла мощная вспышка, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:29:00+03:00

2025-06-18T07:29:00+03:00

2025-06-18T10:08:00+03:00

наука

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вспышки на солнце

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минувшей ночью на Солнце произошла мощная вспышка, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале."На Солнце около часа ночи по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего уровня X. Предварительный балл события — X1.2. Максимум вспышки наблюдался в 00:49 по московскому времени", — говорится в посте.Ученые уточнили, что вспышка произошла в области №4114, в которой 15 и 16 июня зафиксировали две самых крупных вспышки июня (уровня M8.4 и М6.3). Активная область сейчас находится в зоне влияния на Землю и располагается вблизи так называемого центрального солнечного меридиана.Предыдущие вспышки сопровождались крупными выбросами массы, но траектории их движения прошли выше плоскости расположения планет. Если глобальная конфигурация магнитного поля Солнца за эти двое суток изменилась не сильно, то есть шанс, что и новый выброс уйдет мимо Земли."В то же время никакой объективной информации на данный момент нет. В поле зрения космических коронографов, наблюдающих ближнее околосолнечное пространство, выброшенная взрывом плазма появится не ранее чем через час. Только после этого можно будет хотя бы предварительно оценить направление ее движения. Пока не подтвержден даже сам факт выброса", — добавили в лаборатории.

https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html

https://ria.ru/20250617/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце