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Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.06.2025
Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Российские войска продвинулись на полтора километра от границы ДНР вглубь Днепропетровской области по направлению к селу Новопавловка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:29:00+03:00
2025-06-18T15:29:00+03:00
2025-06-18T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись на полтора километра от границы ДНР вглубь Днепропетровской области по направлению к селу Новопавловка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны. "Наши войска развивают успех наступательной операции, продвинувшись от границы ДНР вглубь Днепропетровской области на полтора километра по направлению к селу Новопавловка", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250314/svo-2004915520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Дмитрий Песков
Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Рогов: ВС России продвинулись от границы ДНР вглубь Днепропетровской области