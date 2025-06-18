https://ria.ru/20250618/rogov-2023605811.html

Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области

Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.06.2025

Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области

Российские войска продвинулись на полтора километра от границы ДНР вглубь Днепропетровской области по направлению к селу Новопавловка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:29:00+03:00

2025-06-18T15:29:00+03:00

2025-06-18T15:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись на полтора километра от границы ДНР вглубь Днепропетровской области по направлению к селу Новопавловка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны. "Наши войска развивают успех наступательной операции, продвинувшись от границы ДНР вглубь Днепропетровской области на полтора километра по направлению к селу Новопавловка", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250314/svo-2004915520.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, дмитрий песков