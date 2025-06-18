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Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rogov-2023605811.html
Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.06.2025
Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области
Российские войска продвинулись на полтора километра от границы ДНР вглубь Днепропетровской области по направлению к селу Новопавловка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:29:00+03:00
2025-06-18T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись на полтора километра от границы ДНР вглубь Днепропетровской области по направлению к селу Новопавловка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны. "Наши войска развивают успех наступательной операции, продвинувшись от границы ДНР вглубь Днепропетровской области на полтора километра по направлению к селу Новопавловка", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250314/svo-2004915520.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Дмитрий Песков
Рогов заявил о продвижении ВС России в Днепропетровской области

Рогов: ВС России продвинулись от границы ДНР вглубь Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись на полтора километра от границы ДНР вглубь Днепропетровской области по направлению к селу Новопавловка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
"Наши войска развивают успех наступательной операции, продвинувшись от границы ДНР вглубь Днепропетровской области на полтора километра по направлению к селу Новопавловка", - сказал Рогов.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области
14 марта, 08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговДмитрий Песков
 
 
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