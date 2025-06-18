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Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым
Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым - РИА Новости, 18.06.2025
Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым
Роботизированные манипуляторы повторяют шахматную партию между чемпионами мира россиянином Анатолием Карповым и болгарином Веселином Топаловым на стенде... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:02:00+03:00
2025-06-18T15:02:00+03:00
2025-06-18T15:02:00+03:00
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Роботизированные манипуляторы повторяют шахматную партию между чемпионами мира россиянином Анатолием Карповым и болгарином Веселином Топаловым на стенде Челябинской области на ПМЭФ. На стенде Челябинский области представлены два работа-манипулятора, которые, согласно информации на стенде ПМЭФ, повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым, сыгранную в 1994 году. Роботы созданы на челябинском предприятии ООО "Завод роботов". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, технологии, санкт-петербург, искусственный интеллект (ии)
ПМЭФ-2025, Челябинская область, Технологии, Санкт-Петербург, Искусственный интеллект (ИИ)
Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым
Роботизированные манипуляторы играют в шахматы на стенде Челябинска на ПМЭФ