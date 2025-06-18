https://ria.ru/20250618/roboty-2023596977.html

Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым

Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым - РИА Новости, 18.06.2025

Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым

Роботизированные манипуляторы повторяют шахматную партию между чемпионами мира россиянином Анатолием Карповым и болгарином Веселином Топаловым на стенде... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:02:00+03:00

2025-06-18T15:02:00+03:00

2025-06-18T15:02:00+03:00

пмэф-2025

челябинская область

технологии

санкт-петербург

искусственный интеллект (ии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Роботизированные манипуляторы повторяют шахматную партию между чемпионами мира россиянином Анатолием Карповым и болгарином Веселином Топаловым на стенде Челябинской области на ПМЭФ. На стенде Челябинский области представлены два работа-манипулятора, которые, согласно информации на стенде ПМЭФ, повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым, сыгранную в 1994 году. Роботы созданы на челябинском предприятии ООО "Завод роботов". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/ii-2021435475.html

челябинская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

челябинская область, технологии, санкт-петербург, искусственный интеллект (ии)