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Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:02 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/roboty-2023596977.html
Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым
Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым - РИА Новости, 18.06.2025
Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым
Роботизированные манипуляторы повторяют шахматную партию между чемпионами мира россиянином Анатолием Карповым и болгарином Веселином Топаловым на стенде... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:02:00+03:00
2025-06-18T15:02:00+03:00
пмэф-2025
челябинская область
технологии
санкт-петербург
искусственный интеллект (ии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Роботизированные манипуляторы повторяют шахматную партию между чемпионами мира россиянином Анатолием Карповым и болгарином Веселином Топаловым на стенде Челябинской области на ПМЭФ. На стенде Челябинский области представлены два работа-манипулятора, которые, согласно информации на стенде ПМЭФ, повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым, сыгранную в 1994 году. Роботы созданы на челябинском предприятии ООО "Завод роботов". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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челябинская область
санкт-петербург
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челябинская область, технологии, санкт-петербург, искусственный интеллект (ии)
ПМЭФ-2025, Челябинская область, Технологии, Санкт-Петербург, Искусственный интеллект (ИИ)
Роботы на ПМЭФ повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым

Роботизированные манипуляторы играют в шахматы на стенде Челябинска на ПМЭФ

© РИА НовостиРоботизированные манипуляторы играют в шахматы на стенде Челябинской области на ПМЭФ-2025. Кадр видео
Роботизированные манипуляторы играют в шахматы на стенде Челябинской области на ПМЭФ-2025. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости
Роботизированные манипуляторы играют в шахматы на стенде Челябинской области на ПМЭФ-2025. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Роботизированные манипуляторы повторяют шахматную партию между чемпионами мира россиянином Анатолием Карповым и болгарином Веселином Топаловым на стенде Челябинской области на ПМЭФ.
На стенде Челябинский области представлены два работа-манипулятора, которые, согласно информации на стенде ПМЭФ, повторяют шахматную партию между Карповым и Топаловым, сыгранную в 1994 году.
Роботы созданы на челябинском предприятии ООО "Завод роботов".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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ПМЭФ-2025Челябинская областьТехнологииСанкт-ПетербургИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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