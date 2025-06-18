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Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
09:21 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rfpi-2023480695.html
Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ
Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ
Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать более 10 соглашений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), написал глава... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:21:00+03:00
2025-06-18T09:21:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
технологии
оаэ
китай
вьетнам
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать более 10 соглашений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), написал глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Ожидается подписание более 10 соглашений с российскими и зарубежными партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и ряда других стран", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Он отметил, что проекты затронут широкий спектр сфер: транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование. Кроме того, в рамках форума РФПИ проведет более 10 встреч с партнерами фонда из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Катара, Индии, Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Бахрейна и других стран. "Видим устойчивый интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. Особенно активны государства Глобального Юга", - подчеркнул Дмитриев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/posol-2023472200.html
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экономика, технологии, оаэ, китай, вьетнам, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ — 2025, Экономика, Технологии, ОАЭ, Китай, Вьетнам, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ

Дмитриев: РФПИ планирует на ПМЭФ подписать более десяти соглашений

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать более 10 соглашений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), написал глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Ожидается подписание более 10 соглашений с российскими и зарубежными партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и ряда других стран", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что проекты затронут широкий спектр сфер: транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование.
Кроме того, в рамках форума РФПИ проведет более 10 встреч с партнерами фонда из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Катара, Индии, Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Бахрейна и других стран.
"Видим устойчивый интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. Особенно активны государства Глобального Юга", - подчеркнул Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Открытие форума ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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08:58
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаТехнологииОАЭКитайВьетнамКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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