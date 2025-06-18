https://ria.ru/20250618/rfpi-2023480695.html
Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ
Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ
Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать более 10 соглашений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), написал глава... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:21:00+03:00
2025-06-18T09:21:00+03:00
2025-06-18T09:21:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
технологии
оаэ
китай
вьетнам
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать более 10 соглашений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), написал глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Ожидается подписание более 10 соглашений с российскими и зарубежными партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и ряда других стран", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Он отметил, что проекты затронут широкий спектр сфер: транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование. Кроме того, в рамках форума РФПИ проведет более 10 встреч с партнерами фонда из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Катара, Индии, Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Бахрейна и других стран. "Видим устойчивый интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. Особенно активны государства Глобального Юга", - подчеркнул Дмитриев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/posol-2023472200.html
https://ria.ru/20250618/pmef-2023476818.html
оаэ
китай
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, оаэ, китай, вьетнам, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ — 2025, Экономика, Технологии, ОАЭ, Китай, Вьетнам, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев рассказал о планах РФПИ по подписанию соглашений на ПМЭФ
Дмитриев: РФПИ планирует на ПМЭФ подписать более десяти соглашений