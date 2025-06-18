Выступление Маши Распутиной в Кремле ошеломило всех
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Маша Распутина появилась на кремлевской сцене в честь Дня России и произнесла слова, которые ошеломили зал — публика замерла, многие не сдерживали эмоций. Такой реакции от выступления привычно эпатажной дивы никто не ждал. Но певица и раньше умела удивлять — когда-то она публично заткнула одного известного политика и предрекла ему незавидную судьбу. Что за буча тогда разгорелась и какие именно слова Распутиной так потрясли кремлевскую публику?
Женщина, которая не лезет за словом в карман
Маша Распутина всегда славилась взрывным характером и острым языком. За тридцать лет на эстраде она умудрилась поскандалить с половиной звездного Олимпа — и ни разу не извинилась.
О коллегах высказывается без обиняков. Про Аллу Пугачеву заявляет: "Не буду водить хороводы вокруг нее и участвовать в балагане". О сбежавших артистах — еще жестче. Критики отмечают: у Распутиной яркий, самобытный образ, она никому не подражает.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Сибирский характер дает о себе знать постоянно. Распутина не боится публично выражать мнение, даже если это вызывает скандалы. Ее непреклонность и прямота сделали певицу одной из самых конфликтных фигур российской эстрады.
Именно поэтому история с украинским комиком была предсказуемой — женщина просто не могла проглотить унижение молча.
Конфликт с будущим президентом
В 2010 году случился эпизод, который теперь кажется символичным. Распутину пригласили на украинское юмористическое шоу "Вечерний квартал" (производство "Студии Квартал-95"), где ведущим работал комик Владимир Зеленский.
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012
Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"
Певице обещали обычное музыкальное выступление, но устроили публичное унижение. Зеленский с командой издевались над ее внешностью, предлагали смастерить бюстгальтер из пластиковых бутылок, отпускали пошлые шуточки.
Распутина терпела недолго. "У меня красивая грудь, а эта бутылка пусть идет тебе в задницу!" — отрезала она. Когда зал засвистел, артистка подошла к микрофону: "А я сейчас как свистну!" Тишина наступила мгновенно.
Разборки после эфира
За кулисами разборки продолжились. По словам очевидцев, Распутина не стеснялась в выражениях: "Если ты сейчас, дядя Вова, не заткнешься, то получишь в лобешник!"
© Квартал-95 (2015)Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
© Квартал-95 (2015)
Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
Продюсер Олеся Сазыкина вспоминала, как на корпоративе после шоу Зеленского "взяли за грудки и потрясли". После этого он "ходил обиженный целую неделю".
Распутина тогда же предсказала комику "печальное будущее", если он не изменит отношение к людям. "Уже тогда было видно, что этот субъект ненавидит русских! Он с таким злом издевался над достоинством русской женщины!" — вспоминала позже певица.
Через год Зеленский набрался смелости и сам подошел к ней в ресторане извиниться, назвав произошедшее недоразумением.
Певица Маша Распутина
Украинские корни и запрет на въезд
Ирония судьбы в том, что у Распутиной есть украинские корни. Ее родители когда-то переехали из Сибири в Терновку Днепропетровской области, там похоронена мать артистки. До 2022 года артистка тайно приезжала навещать могилу.
После начала спецоперации ей запретили въезд на территорию Украины. Тот самый комик, которого она когда-то поставила на место, стал президентом страны, куда теперь ей нельзя въехать. Случайность это или память у комика длинная?
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБелорусская певица Анжелика Агурбаш и российская поп-певица Маша Распутина перед началом мюзикла CHICAGO
Белорусская певица Анжелика Агурбаш и российская поп-певица Маша Распутина перед началом мюзикла CHICAGO
Несмотря на личные связи, певица считает: "Украинцев завели в морок, а страной управляют совершенно чужие люди". "Мне жалко украинский народ, но ими управляют совершенно чужие люди", — объясняет свою позицию артистка.
Патриотка без колебаний
В отличие от многих коллег, Распутина Россию после начала спецоперации не покинула. Наоборот — стала еще активнее выступать с патриотических позиций. На концертах открыто высказывается о любви к Родине и поддержке политики государства.
В соцсетях резко отзывается о покинувших страну артистах: "Всех предателей, всех негодяев, всех чужаков, которые предали за деньги... Всех — на виселицу!" Подчеркивает: "Я не покидаю Россию и никогда не покину. Я — русская душа".
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Певица неоднократно заявляла, что русский человек никогда не побежит в Израиль отдыхать, лечиться или прятаться. Для нее это вопрос принципа и национального достоинства.
Слова, которые потрясли Кремль
И вот на главной сцене страны, на концерте в честь Дня России, Распутина вновь показала свои настоящие переживания. Выйдя с хитом "Я родилась в Сибири", она завела публику, но затем тон выступления кардинально изменился.
"Сегодня праздник великой, святой державы, которая стояла на своей святости и будет стоять", — заявила певица. Зал притих — таких слов от дивы никто не ждал. Затем продолжила еще более проникновенно: "Россия, живи, моя страна, живи и улыбайся добрым людям! Будь счастлива. Будь, как никогда, сильна в эти тяжелые, испытательные дни для нашей с вами Отчизны!"
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Маша запела "Живи, страна" так мощно, что у зрительниц потекли слезы. После овации попросила ведущего: "Дай насладиться аплодисментами!" — и продолжила купаться в одобрении публики.
Финальную речь артистка завершила призывом к единству: "Дорогие мои соотечественники, поздравляю вас с главным и нужным для всех нас праздником — с днем нашей страны, нашей России, нашей державы под кратким названием Русь. Будьте счастливы, любимы. Добра вам и помните, что только от нас с вами зависит завтрашний наш день. Только от нас! И мы должны быть вместе и объединены. Ура!"