https://ria.ru/20250618/putin-2023584079.html

Путин подтвердил готовность России быть посредником между Ираном и Израилем

Путин подтвердил готовность России быть посредником между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.06.2025

Путин подтвердил готовность России быть посредником между Ираном и Израилем

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном подтвердил готовность РФ оказывать посредничество в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:20:00+03:00

2025-06-18T14:20:00+03:00

2025-06-18T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном подтвердил готовность РФ оказывать посредничество в продвижении диалога между Ираном и Израилем, сообщили в пресс-службе Кремля. "Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте