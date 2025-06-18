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В Петербурге стартует ПМЭФ-2025

В Петербурге стартует ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025

В Петербурге стартует ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 18-21 июня, в этом году главная тема форума - "Общие ценности - основа роста в многополярном... РИА Новости, 18.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 18-21 июня, в этом году главная тема форума - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 20 июня глава государства Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Выступление главы государства будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим, в том числе экономическому сотрудничеству с другими странами. Также Песков сообщил РИА Новости, что президент РФ проведет на ПМЭФ встречу с главами мировых информагентств. Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству". Петербургский международный экономический форум продолжает подтверждать свой статус ведущей глобальной площадки для экономического диалога. В настоящее время в ПМЭФ-2025 подтвердили участие 20 000 представителей из 140 стран и территорий. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал журналистам, что на ПМЭФ в этом году приедут государственные деятели и политики из порядка 50 стран мира. Среди гостей президент Индонезии Прабово Субианто, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев, вице-президент Йемена Тарик Салех, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян, а также вице-премьеры Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Туркменистана и Узбекистана. Кроме этого, на форум прибудут министры экономического блока из Алжира, Афганистана, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Габона, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Индии, Камеруна, Катара, Республики Конго, Кубы, Мозамбика, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сьерра-Леоне, Турции, Центральноафриканской Республики, Южного Судана. Также в форуме примут участие главы ряда региональных организаций - Африканского экспортно-импортного банка, Нового банка развития БРИКС, Евразийского банка развития, Евразийской экономической комиссии, ОДКБ, ОПЕК, СНГ, Союзного государства, ШОС, Черноморского банка торговли и развития. Бизнес-диалоги и форумы Как отмечают организаторы, в этом году в фокусе ПМЭФ – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития. Особое внимание будет уделено международному сотрудничеству. В рамках форума пройдут бизнес-диалоги, посвященные перспективам экономических отношений России с зарубежными партнерами: Бахрейном, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, и другими странами, в том числе Африки и Латинской Америки. Диалоги будут сфокусированы на укреплении торгово-экономических связей, создании новых логистических маршрутов и развитии альтернативных платежных систем. Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности. Планируется, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами. Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отмечал, что даже в условиях ограниченного политического диалога бизнес продолжает находить пути взаимодействия. По его словам, ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества. Среди центральных событий форума – деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА). В рамках ПМЭФ-2025 также состоится Международный молодежный экономический форум "День будущего". Он объединяет ключевые темы, отражающие вызовы современности и направленные на поддержку талантливой молодежи. Участников ждут интерактивные форматы, способствующие развитию навыков и идей. Форум объединит молодых лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран мира. В дни проведения ПМЭФ для его участников запланирована также культурная программа. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2025.

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Открытие форума ПМЭФ ПМЭФ встречает первых посетителей: форум открывается сегодня и продлится по 21 июня. Подробнее о его главных темах и развитии в предыдущие годы мы писали здесь. 2025-06-18T00:03 true PT0M19S

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Варвара Скокшина

россия, индонезия, вьетнам, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков, брикс, шос, новый банк развития